Aznar avisa empresaris i bisbes que el que han dit sobre els indults «no s'oblidarà»

han sortit aquest divendres en tromba contra elsTots dos han protagonitzat un diàleg en la clausura d'un curs de l', una iniciativa impulsada per l'expresident. Aznar ha fet una intervenció molt dura i s'ha adreçat al, als empresaris i als bisbes "de l'anomenada Conferència Episcopal Tarraconense" , tot dient que " el que han dit sobre els indults és per apuntar i".Aznar ha afirmat que "els espanyols estan cansats de seri no estan disposats a continuar sent-ho". Ha aprofitat per atacar, de qui ha recordat que "va arribar al poder gràcies a una moció de censura gràcies al suport de". L'exdirigent delha afegit que li va semblar bé el que va dir Pablo Casado davant del Cercle d'Economia.L'expresident espanyol ha insistit en els seus punts de vista intransigents i ha assegurat que "aquí hi ha hagut un, els indultats han estat condemnats per sedició", mentre ha acusat el govern espanyol de dedicar-se a "laminar la imatge d'Espanya a Europa" i "ha actuat en contra del criteri del" en el tema dels indults. "Els que cometen delictes ho han de pagar amb la presó", ha dit.Per la seva banda, Ayuso ha dit que "el que està succeint aés gravíssim" i ha presentat la Comunitat de Madrid com a exponent "del govern que s'està perdent Espanya". ", són cinc segles de capitalitat i símbol de la nació", ha asseverat la dirigent madrilenya. Ayuso ha assegurat "laés corruptela per exprimir Espanya" i "si creuen que estaré callada ho tenen clar".Aznar no s'ha cansat d'Ayuso, ironitzant sobre el fet que "vaig dubtar molt sobre a qui havia de convidar per a aquest acte perquè hi ha tants líders on elegir...", però tot seguit ha presentat Ayuso com a representant d'una nova fornada de líders joves que estan emergint, i ha citat, "que té totes les condicions per exercir unimportant i jo desitjo que l'exerceixi".La presidenta madrilenya ha negat que hi hagi desavinences amb Casado. El periodista Vicente Vallés ha preguntat per si el seu èxit pot tapar el lideratge de Casado. La presidenta madrilenya ha assegurat queno té complexos i ha volgut deixar clar que "qui liderarà Espanya serà ell, no jo". Sobre el fet que lahagi d'actuar com adel govern espanyol, Ayuso ha afirmat que "ha de defensar els interessos d'Espanya a Madrid".Aznar ha subratllat que "les eleccions a la Comunitat de Madrid han marcat un camí" que indica que "s'obre la possibilitat que aparegui unaa Espanya basada en la" i ha dit que "això per Casado és un avantatge".

