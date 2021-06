La Conferència Episcopal dona suport als bisbes catalans amb els indults

La(CEE) s'ha alineat amb elsen la defensa del "diàleg" i la "fraternitat". No s'han pronunciat explícitament sobre els indults, però sí que han fet una crida a les parts afectades per la qüestió catalana a abandonar "actituds inamovibles".i tanca files amb l'església catalana i se suma a la llista d'institucions de la societat civils que han apostat per un apropament entre lai el govern espanyol. En les últimes setmanes ho han fet també lai el Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense van fer públic fa uns dies un comunicat aprovat en la reunió celebrada dimecres passat en què es posicionen en favor de "les mesures de gràcia". Elsfan aquesta proclama: "L'assoliment d'un recte ordre social que permeti el desenvolupament harmònic de tota la societat necessita alguna cosa més que l'aplicació de la llei". El cardenal, president de l'episcopat espanyol, va signar amb els bisbes catalans el posicionament. Omella és un home amb vara alta a Roma, on és escoltat pel. El seu pes dins del catolicisme espanyol és evident i són conegudes les seves desavinences amb el sobiranisme.Dins de la Conferència Episcopal hi ha opinions diverses sobre els indults però hi ha certa unanimitat en la necessitat d'apostar per la "concòrdia" i la flexibilitat de les parts. "Estem, com els bisbes catalans, pel diàleg, per l'aplicació de la llei, pel respecte a la justícia, per a que no hi hagi actituds inamovibles i estem també perquè es generi un clima d'amistat civil i de fraternitat", va dir ahir el portaveu de la CEE, Luis Argüello. Elsentenen que després d'anys dehi ha ara unaper part de la població catalana, que combinaria elements "legítims" amb motivacions "interessades".En aquest sentit, la institució considera que la"no és un dogma" però sí que marca un "terreny de joc" perquè la seva modificació es plantegi en els propis termes establerts en la carta magna.

