Els aficionats tornaran als estadis la temporada que ve sense límit d'aforament

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat aquest dijous al Consell de Ministres extraordinari que. Així, quan arrenquin les competicions de futbol i bàsquet,Amb l'arribada de la Covid-19 eles vadels aficionats als estadis de clubs professionals, de primera i segona divisió. De fet, La Lliga ha intentat que els espectadors tornessin al camp durant l'últim tram d'aquesta temporada 2020-21, però finalment no es va poder realitzar. Així, un any i mig després, els aficionats podran tornar a animar els seus clubs des de l'interior de l'estadi.Darias, però, ha matisat queja que "des d'ara seran elles les que determinin els aforaments i no el Consell Superior d'Esports". A més, la ministra de Sanitat també ha informat quei, en el cas dels, sempre i quan no hi hagi unentre espectadors.La mesura arriba el mateix dia que es confirma que la, sempre i quan no hi hagi aglomeracions. A més, hi haurà determinats espais en què sí que es mantindran algunes restriccions

