que ocupava al mòdul 1 del Centre Penitenciari de. El magnat va ser detingut a l'octubre a l'aeroport del Prat per un delicte d'estafa pel qual estava en crida i cerca als Estats Units. Tenia 75 anys., després que aquest mateix matí el Tribunal Suprem aprovés l'extradició. S'enfrontava a una pena màxima de cinc anys de presó per cada càrrec d'evasió d'impostos i d'un any per cada càrrec perquè no va declarar impostos.Els professionals de vigilància i els serveis mèdics de la presó han practicat maniobres de reanimació, però finalment els metges han certificat la mort. La comitiva judicial s'ha desplaçat al centre penitenciari i investiga les causes del decés. Tot apunta que podria tractar-se d'una mort per suïcidi, informa el Departament.A principis d'octubre de l'any passat l'Audiència Nacional ordenava l'empresonament del creador del famós antivirus després de ser. Ell i dues persones més anaven cap a Istambul. Al control de sortides internacionals, McAfee, que portava passaport britànic, va ser interceptat per una ordre de detenció i extradició de la Interpol emesa pels Estats Units per delicte fiscal.

