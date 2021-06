Aragonès i Sánchez es reuniran a la Moncloa dimarts vinent

El president del govern espanyol,i el president de la Generalitat,, es reuniran a lael, a les 17.00 hores, segons han informat fonts del govern espanyol.L'anunci de la data es produeix només dues hores després de la sortida dels presos indultats . Segons el govern espanyol, la trobada han de ser un punt de partida per a la represa de la. Serà, apunta l'executiu espanyol, "un intercanvi necessari sobre les principals necessitats i aspiracions dels ciutadans".La Moncloa considera que la nova etapa, aquest "començar de nou" que conjuga l'executiu de Sánchez, pot arrencar amb la represa de la taula de diàleg. La portaveu de l'executiu,, va detallar aquest dimarts que encara no hi ha data fixada per a la cimera, però sí que va expressar que es podrà convocar després de la primera reunió institucional entre el president espanyol i el president de la Generalitat . Serà una de les carpetes que obriran Sánchez i Aragonès en la seva conversa de dimarts a Madrid.El govern espanyola assegura que Sánchez vol abordar a la trobada les, de la mateixa manera que ho va fer recentment amb el president andalús, Juan Manuel Moreno Bonilla, i que ho farà el 9 de juliol amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

