ERC es queda sola amb la cessió dels terrenys de l'Hermitage

ERC no ha pogut tirar endavant al ple municipal de Barcelona la. De fet, formalment no s'ha arribat a votar. Després de transaccionar inicialment la proposició amb Barcelona en Comú, el president del grup municipal republicà, Ernest Maragall, ha retirat el punt de la proposta argumentant la incompatibilitat amb els posicionaments defensats pel PSC al ple.Finalment s'ha sotmès a votació un text que tenia com a punt principalen la tramitació de la concessió de la nova bocana del port. La proposta també incloïa la revisió de les condicions de la concessió i exigir una aposta per un projecte cultural "genuí".També demanava impedir laque el projecte comportaria per a la zona i instaurar un cànon d'explotació dels terrenys progressiu.En l'inici del debat, Barcelona en Comú s'ha mostrat d'acord amb la proposició. La tinent d'alcaldia,, ha defensat la necessitat de "construir una nova relació" entre la ciutat i el Port. "Hem vist un Port que ha actuat més com a immobiliària que com a administració pública", ha criticat.El regidor de Turisme,, ha assegurat que el projecte impulsat per l'Hermitage i el Liceu -i del qual no es tenen pràcticament detalls- podria "donar resposta" als requeriments de l'Ajuntament pels usos de la nova bocana. "És una extraordinària oportunitat que esperem que es concreti", ha dit.Maragall ha replicat acusant el PSC de. ERC ha retirat el punt sobre la cessió dels terrenys de la proposició i s'ha quedat sola en la reclamació per esmenar l'actuació del govern municipal.

