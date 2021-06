Maragall assegura que Barcelona «ha perdut el nord i l'ha de trobar»

El líder d'ERC a Barcelona,, ha assegurat aquest dimarts en l'acte de balanç de mig mandat que amb el govern de Barcelona en Comú i el PSC, la capital catalana "ha perdut el nord i l'ha de retrobar"."Tenim un govern dividit entre els que diuen decreixement i no al mercat privat i els que diuen business, business", ha lamentat el cap de l'oposició a l'Ajuntament, des del MUHBA Oliva Artés, al barri del Poblenou., sobretot amb la pandèmia. "La sensació que domina la ciutat en alguns casos és de desconcert, en uns altres de tristor i de manca de rumb".En l'àmbit de l'habitatge, ha criticat el "fracàs i incapacitat" del govern local per resoldre la manca d'habitatge públic" a la ciutat i ha aconsellat que es compri sòl i edificis per augmentar el parc d'habitatge públic fins al 15%.Maragall ha assegurat estar "disposat a anar fins on calgui", preguntat sobre si repetiria com a candidat a les eleccions municipals del 2023. El dirigent d'ERC ha defensat que la seva formació ha fet una oposició "al servei de la ciutat".El president del grup municipal d'ERC a Barcelona també ha avançat que al plenari municipal que se celebrarà aquest dimecres el seu grup presentarà una proposició per demanar que el Port de Barcelona cedeixi el sòl on s'hauria d'ubicar l'Hermitage. "Cal que la ciutat pugui decidir lliurement què es fa en aquest terreny", ha argumentat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor