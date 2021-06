La política lingüística puja de rang en el Govern

Muta l'Oficina de Drets Civils i Polítics

La direcció general de Política Lingüística del Govern passarà a ser ara la. Així ho ha aprovat el consell executiu d'aquest dimarts per "destacar la llengua com a prioritat governamental", segons ha destacat la portaveu,, per bé que encara no se sap qui s'hi situarà al capdavant.La seva principal tasca serà l'impuls d'un"per tal de protegir, incentivar i incrementar l'ús delen tots els sectors". Aquesta secretaria, a més, haurà de vetllar per la implementació de les polítiques del Govern pel que fa a les diverses llengües oficials, especialment el català, l'i la. La política lingüística va assolir el rang de secretària amb el tripartit, per bé queva tornar a degradar-la a direcció general quan va assolir la presidència.El consell executiu ha aprovat diverses modificacions de l'estructura del Govern, entre les quals la creació a Presidència de l', tal com va pactaramb laper aconseguir el seu suport. A més d'impulsar aquest pla pilot, l'Oficina en farà el seguiment i liderarà els vincles amb altres organismes internacionals que impulsin millores i transformacions en rendes socials o similars.Igualment, l'executiu ha creat l'al Departament de Presidència, el qual elaborarà l'estratègia comunicativa del Govern i en coordinarà la política informativa, també de cara a l'exterior. Pel que fa a Vicepresidència, aquesta comptarà amb unaper impulsar la millora urbana de pobles i ciutats i fomentar-hi la implementació de tecnologies de la informació.Un altre dels canvis que ha aprovat el Govern afecta l', una gran aposta de la passada legislatura, que es va incardinar a la Vicepresidència i que dirigia, exregidor de la CUP a Manresa. Estava centrada en la defensa dels represaliats pel procés i altres vulneracions de drets fonamentals. Ara passa a la conselleria d'Igualtat i Feminismes i el Govern ha nomenat Majó director general per la Promoció i Defensa dels Drets Humans. L'Oficina manté el personal i la majoria de funcions que tenia, però canvia de nom i ara serà l'Pel que fa a la conselleria d'Economia i Hisenda, aquesta ha creat unaque s'encarregarà específicament de la gestió dels Next Generation EU. També s'ha concretat l'estructura del nou, el qual tindrà dues secretaries sectorials -d'Igualtats i de Feminismes- i cinc direccions generals, a banda de diversos organismes com l'

