Borràs relleva Xavier Muro com a secretari general del Parlament

La presidenta del, ha anunciat aquest dimarts que relleva el fins ara secretari general de la cambra,. Junts ja havia situat la figura de Muro al centre de la diana en l'última legislatura i Borràs no havia negat la voluntat d'un relleu a la secretari general. Serà la lletradaqui assumirà el càrrec en aquest mandatEl d'Andreu no és l'únic nomenament decidit per la presidenta del Parlament. En la compareixença per valorar, Borràs també ha comunicat queentomarà les funcions de lletrat major, vacant des que l'ara director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern,, el va deixar fa unes setmanes.El relleu de Muro era esperat tenint en compte laen l'última legislatura. L'agost del 2020, el llavors president de la Generalitat, va exigir el cessament del secretari general del Parlament després que es negués a publicar de forma íntegra les resolucions contra la monarquia aprovades en el ple monogràfic d'aquell estiu, acords validats amb els vots de Junts, ERC i la CUP. Torra va revifar amb aquella voluntat les tensions exhibides mesos abans quan el Parlament el va desposseir de l'acta de diputat arran de la seva condemna per desobediència.A banda d'anunciar els canvis en l'arquitectura de càrrecs del Parlament, Borràs també ha fet valoracions polítiques en la seva intervenció davant dels mitjans. La presidenta de la cambra catalana ha demanat al president espanyol,, que comparegui al Parlament per explicar la resolució sobre els. Per Borràs, "el lloc on pertocaria oferir explicacions, si és que les ha de donar, és el", i no el Gran Teatre del Liceu, en referència a l'acte d'aquest dilluns protagonitzat pel líder del PSOE , en el qual no va participar cap membre del Govern ni cap dirigent dels partits independentistes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor