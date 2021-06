La Intersindical-CSC exigeix amb centrals basques i gallegues a Madrid la derogació de la reforma laboral

Sergi Perelló, secretari general de la Intersindical: "Avui ens veiem obligats a venir a Madrid amb @ELAsindikatua i @galizaCIG per exigir la derogació de les reformes laborals a l'Estat espanyol ja que no podem decidir sobre les relacions laborals dels nostres respectius països" pic.twitter.com/XyKl5OlAc9 — INTERSINDICAL🎗 (@LaIntersindical) June 22, 2021

Dret a decidir en l'àmbit laboral

Concentració conjunta de @LaIntersindical, @ELAsindikatua i @galizaCIG davant el Ministerio de Trabajo a Madrid: No a l'atur i la precarietat laboral de l'estat espanyol! Autodeterminació i amnistia! #RepúblicaDeLaGentTreballadora pic.twitter.com/xTFLQyDqO7 — Intersindical Comarques de Ponent 🎗🌈♀️ (@Inter_Ponent) June 22, 2021

Las'ha concentrat aquest dimarts al matí ambi la, els sindicats majoritaris d'Euskadi i Galícia, davant la seu del Ministeri de Treball a Madrid per reclamar a la ministra,, la immediata derogació de les reformes laborals. Els secretaris generals de la Intersindical,, d’ELA,, i de la CIG,, han encapçalat sengles delegacions sindicals i han denunciat la negativa de la ministra, de Podem, a rebre'ls. La formació de la ministra es va comprometre a derogar la reforma laboral però encara no ho ha fet malgrat les pressions dels socis del govern espanyol Leshan explicat que van acordar aquesta protesta a Madrid davantdel Ministeri, que segueix sense fer cap pas per abolir les reformes laborals imposades, primer pel PSOE i, posteriorment, pel PP.Lakuntza, Carril i Perelló han considerat imprescindible derogar-la per impedir els acomiadaments col·lectius que s'estan produint sense que les empreses requereixin autorització administrativa. Aquestahaurà de comptar amb els grups polítics que sostenen ali dels partits sobiranistes d’Euskal Herria, Galiza i Catalunya. Per això la Intersindical-CSC, ELA i la CIG els interpel·len per a què exerceixin "una tasca activa en la defensa de la classe treballadora".Els secretaris generals han alertat del perill de què, un cop es posi fi als, aquests es converteixin enaprofitant la legislació laboral vigent, responsabilitzant dels acomiadaments actuals o els que es puguin produir, tant a la ministra de Treball com al govern Sánchez.Respecte alamb la patronal i els sindicats estatals, consideren que "no és la via per solucionar la greu situació". Denuncien el seu caràcter antidemocràtic i alerten de què es pretén la. A més, és un "pretès consens" que atorga "dret de veto" a la patronal a l’hora de derogar les reformes laborals.A més a més, han reclamat el dret a decidir en les seves, el model de relacions laborals, pensions i protecció social. Han carregat contra l'actual modelque imposa des de Madrid unes condicions molt precàries sense respectar les majories sindicals.Per això, reclamen que s’acabi amb un model que no només allunya la negociació col·lectiva de les, sinó que també impedeix la participació dels sindicats que democràticament els representen per tancar acords sobre les condicions de treball en qualsevol sector.Lakuntza, Carril i Perelló han demanat una agenda social per a què, entre altres qüestions, s'articuli un(amb reforç del sistema públic de pensions), unai un, amb salaris i condicions laborals dignes. Qüestions que van considerar urgents en un moment com l'actual quan, per la pandèmia, s'ha produït un major empobriment de la classe treballadora.

