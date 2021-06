El Suprem dictarà les excarceracions dels presos quan tingui confirmació oficial de la Moncloa

Eldictarà les excarceracions dels nou presos independentistes tan bon punt tingui confirmació oficial delde la concessió dels, segons expliquen fonts jurídiques. Eld'aquest dimarts aprovarà la concessió de laLes mateixes fonts apunten que la comunicació formal dels indults no ha de ser necessàriament a través del(BOE) sinó que podria arribar per una altra via oficial abans que es publiqui el decret d'indult al BOE.Un cop el Suprem tingui confirmació oficial, el tribunal sentenciador ha de fer la liquidació de la pena, que significa certificar que no queda cap dia pendent per complir a presó. Seguidament el Suprem enviarà alcorresponent la interlocutòria que ordena l'excarceració dels condemnats, i el jutjat enviarà l'ordre a cada centre penitenciari.

