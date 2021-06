El govern espanyol baixarà l'IVA de la llum del 21% al 10% a partir de dijous

Les noves franges horàries de la llum



Hores punta (la més cara): De les 10 h a les 14 h i de les 18 h a les 22 h.



Hores plana (la de preu mitjà): De les 8 h a les 10 h, de les 14 h a les 18 h i de les 22 h a mitjanit.



Hores vall (la més barata): De mitjanit a les 8 h. També tot el dia dissabtes, diumenges i festius estatals que tinguin una data fixa (com ara l'1 de gener o el 25 de desembre). (la més cara): De les 10 h a les 14 h i de les 18 h a les 22 h.(la de preu mitjà): De les 8 h a les 10 h, de les 14 h a les 18 h i de les 22 h a mitjanit.(la més barata): De mitjanit a les 8 h. També tot el dia dissabtes, diumenges i festius estatals que tinguin una data fixa (com ara l'1 de gener o el 25 de desembre).

Cop d'efecte de la Moncloa. El govern espanyol ha decidit rebaixar l'IVA de la llum. La mesura a rriba en ple augment dels preus de l'electricitat a tot l'estat espanyol després de les modificacions de les tarifes . Segons han informat diversos mitjans estatals,quan ho aprovi el Consell de Ministres en una sessió extraordinària -la mateixa que ha de validar la fi de l'obligatorietat de la mascareta al carrer-. Ara per ara, l'executiu en ple estaria d'acord, inclosos els secretaris i subsecretaris.La baixada de l'impost, és a dir, més de dos anys. No només s'aplicarà a les personals individuals, també es rebaixarà l'IVA de les pimes de tot l'Estat. Aquelles famílies o domicilis que tinguin contractada una tarifa de fins a 6 quilowatts,Això suposarà un equilibri dels preus de la llum, que aquest juny pot assolir xifres màximes com les de 2012. En aquell moment es va arribar a 105 euros/MWh. i que aplica preus diferents en funció de l'hora del dia i fins i tot de si és una jornada laborable o un cap de setmana o festiu. Aquests són els preus de la llum actualment.

