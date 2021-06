El Consell d'Europa exigeix a Espanya alliberar els presos i retirar les euroordres

Pressions fins a última hora

Cop a Espanya, precedent a Estrasburg

Dur revés a. L'Assemblea Parlamentària delha aprovat aquesta tarda l'informe que exigeix a l'estat espanyol l'alliberament delsi la retirada de lescontra elsindependentistes. El document, elaborat pel diputat socialista letódesprés de més d'un any d'investigació, diu queperò denuncia l'empresonament de líders polítics per actuacions pacífiques. També reclama a les autoritats espanyoles que "indultin o alliberin" els líders de l'1-O, deixin de perseguiri la resta d'exiliats, així com les persones que van ajudar a fer el referèndum, i insta a reformar el delicte de sedició per evitar penes "".El vicepresident del Govern,, i la consellera d'Exteriors,, han celebrat la nova "victòria europea" per a l'independentisme, que representa una "nova derrota per ali el". Puigneró ha dit que la decisió del Consell d'Europa és una "victòria política al cor d'Europa". "Europa ha dit aque no hi va haver delicte i que mai hi hauria hagut d'haver condemnes", ha dit, i ha assegurat que l'informe deixa en "ridícul" els "mini-indults" de Sánchez. "El Consell d'Europa ha dit a Espanya que ha d'aplicar una amnistia: exigim l'alliberament dels presos i el retorn segur dels exiliats", ha remarcat Puigneró. Així mateix, ha reclamat l'amnistia i ha dit que Espanya, "en matèria de drets humans és la Turquia occidental".L'Assemblea està formada per 324 membres de 47 països. L'informe s'ha votat per 70 vots a favor, 28 en contra i 12 abstencions. La majoria dels ponents, excepte els representants espanyols, han avalat l'informe, tot i que alguns han expressat dubtes amb el fet que es pugui comparar Espanya -que han qualificat diverses vegades de democràcia plena- amb. De tota manera, la majoria de representants han admès que la sentència contra els líders independentistes és "desproporcionada" i han demanat a Espanya corregir-ho. Alguns dels portaveus han celebrat la decisió dede concedir els indults. Una decisió, han dit, que va en la "bona decisió".La representant catalana(ERC) ha defensat l'informe i ha recordat que el 80% de la societat catalana vol un. "El govern espanyol mai ha volgut negociar un referèndum", ha dit, i ha recorda que el president d'ERC,, està condemnat a tretze anys de presó. Ha denunciat persecució política i espionatge des del Ministeri de l'Interior, ha denunciat també la repressió econòmica deEn aquest sentit, ha demanat que l'informe inclogui també l'amnistia per a tots els represaliats. "La situació només es pot resoldre amb", ha dit Castel. Dues esmenes presentades per la representant catalana -matisar la idea de referèndum "il·legal" i incloure la demanda d'amnistia- han estat rebutjades. Una altra, que insta espanya a buscar sortides dialogades a la qüestió catalana, s'ha aprovat.L'informe ja va inquietar Espanya quan es va aprovar al. Això va ser el 3 de juny i des d'aleshores els pronunciaments contra la feina de Boriss Cilevics, així com les pressions per mirar de rebaixar el to del document, no s'han aturat. Fins a última hora elha intentat incloure una esmena per retirar la petició d'alliberar els presos independentistes i limitar-ho a l'indult, i "considerar" la retirada de les euroordres. Les esmenes espanyoles han estat rebutjades per àmplia majoria.L'aprovació suposa un dur revés a Espanya que arriba just abans que el govern espanyol aprovi l'indult als presos polítics. Tot plegat neix d'un informe elaborat per Boriss Cilevics el febrer de 2020, just abans de la pandèmia. Va reunir-se amb els presos durant més de tres hores i amb el. També va tenir trobades amb el govern espanyol i la Fiscalia. Ja en aquell moment va veure que la situació dels líders independentistes no era normal i així ho constata en el seu informe. Considera que les penes són "desproporcionades".El document aprovat pel Consell d'Europa és important també perquè pot ser un precedent de cara al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). Els presos polítics ja hi han començat a portar des de fa setmanes els recursos contra la sentència del procés. L'independentisme confia en una condemna a Espanya pels drets vulnerats durant tot el procediment. El veredicte d'Estraburg trigarà temps i arribarà amb els presos polítics ja en llibertat, però la sentència pot ser un cop important a la justícia espanyola.

