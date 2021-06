Tota l'oferta en català a Netflix, HBO, Amazon Prime i Disney Plus

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

Elté una ínfima representació a les principals plataformes de streaming que donen servei al nostre país. A excepció de-amb un gran servei en llengua catalana i una plataforma exclusivament en català, FilminCat-, les grans comofereix una mínima possibilitat de veure pel·lícules i sèries en català . Un informe del CAC corrobora unes xifres que s'allunyen moltíssim del nombre d'obres audiovisuals que estan fetes o doblades a la llengua catalana. Hem recopilat totes les pel·lícules i sèries en català disponibles a aquestes quatre plataformes. Sakura, la caçadora de cartes (1998) sèrie- Benvinguts a la família (2018) sèrie- Si no t'hagués conegut (2018) minisèrie Les de l'hoquei (2019) sèrie Els Mitchell contra les Màquines (2021) pel·lícula- Incerta Glòria (2017) pel·lícula- La propera pell (2016) pel·lícula Merlí (2015) sèrie- Benedetta follia (2018) pel·lícula- Les femmes du 6ème étage (2010) pel·lícula- A Polar Year (2018) pel·lícula- Dragon Ball Super: Broly (2019) pel·lícula- The Unthinkable (2018) pel·lícula- Vikings (2016) pel·lícula Crims (2020) sèrie- Cas Murer: El carnisser de Vilnius (2019) pel·lícula- Première année (2018) pel·lícula- Dersu Uzala (1975) pel·lícula- Wild Card (2015) pel·lícula Cites (2018) sèrie Les Tres Bessones (2018) sèrie- Els Mercenaris (2010) pel·lícula- Polseres Vermelles (2018) sèrie- Machine Gun Preacher (2011) pel·lícula- Backtrace (2018) pel·lícula- Kilian Jornet: Camí a l'Everest (2017) documental- Infidels (2018) sèrie- La Paca, matriarca de la droga (2019) sèrie- Once Upon a Time in Venice (2017) pel·lícula- The Assignment (2016) pel·lícula Plats Bruts (2002) sèrie Nit i Dia (2018) sèrie- Baekdusan (2019) pel·lícula- Ebre, de la cuna a la batalla (2019) pel·lícula- L'onada (2015) pel·lícula- El túnel (2019) pel·lícula- Survivor (2015) pel·lícula- 10 minuts menys (2019) pel·lícula- The Burning Plain (2009) pel·lícula- The Princess and the Dragon (2018) pel·lícula- The Bad Son (2007) pel·lícula- Heidi (2016) pel·lícula- Nightcrawler (2014) pel·lícula Valquíria (2008) pel·lícula- The Road (2009) pel·lícula- Cinderella and the Secret Prince (2018) pel·lícula- The Other Man (2008) pel·lícula- Breaking Surface (2020) pel·lícula- Brimstone (2016) pel·lícula- Scream 4 (2011)- Pau, la força d'un silenci (2019) pel·lícula- Terminal (2018) pel·lícula- Kubala Moreno i Manchón (2012) sèrie- Herois (2010) pel·lícula- L'Almirall (2016) pel·lícula- El Bulli (2012) documental- Lluernes al jardí (2008) pel·lícula- Tornarem (2011) minisèrie- Harry Potter i la Cambra Secreta (2002) pel·lícula- Harry Potter i El Presoner d'Azkaban (2004) pel·lícula- Another Mother's Son (2017)- La rubia del bar (1987)- Black '47 (2018) pel·lícula- Harry Potter i les Relíquies de la Mort: Part I (2010) pel·lícula- Tic tac (1997) pel·lícula- Arròs Covat (2010) sèrie- Katmandú (2012) pel·lícula- L'any del diluvi (2004) pel·lícula- Jet Lag (2001) sèrie- New York, I Love You (2008) pel·lícula- Aneto, la història d'un temps (2017) documental- ¡P*ta miseria! (1989) pel·lícula- Four Against the Bank (2016) pel·lícula- 88 (2012) pel·lícula- The Fighter (2008) pel·lícula- El virus de la por (2016) pel·lícula- Our Love Song (2011) pel·lícula- Descalç Sobre la Terra Vermella (2013) minisèrie- La Decisión (2018) pel·lícula- El Mort Viu (2019) minisèrie- La teta i la lluna (1994) pel·lícula- 7 raons per fugir (2019) pel·lícula- La Xirgu, passió pel teatre (2019) pel·lícula- Joana Biarnés, una entre tots (2015) documental- Harry Potter i el Calze de Foc (2005) pel·lícula- Harry Potter i les Relíquies de la Mort: Part II (2011) pel·lícula- Bocca Chiusa (2020) pel·lícula- Harry Potter i l'Ordre del Fénix (2007) pel·lícula- Harry Potter i El Misteri del Príncep (2009) pel·lícula- Informe General II - El nuevo rapto de Europa (2015) documental- Història d'un somni, imaginant el futur Barça (2021) documental- Miró Forja (1973) pel·lícula- La luna en botella (2007) pel·lícula- Tom i Jerry (2021) pel·lícula- El geperut de Notre Dame (1996) pel·lícula- Mulan (1998) pel·lícula- Germà ós (2003) pel·lícula- Chicken Little (2005) pel·lícula- Bolt (2008) pel·lícula- En Ralph, el destructor (2012) pel·lícula- Avions (2013) pel·lícula- Frozen (2013) pel·lícula- Avions 2: Equip de rescat (2014) pel·lícula- Tinker Bell and the Legend of the NeverBeast (2014) pel·lícula- En Ralph destrueix Internet (2018) pel·lícula- Frozen II (2019) pel·lícula- Raya i l'últim drac (2021) pel·lícula Star Wars VIII: Els últims jedi (2017) pel·lícula- Spies in Disguise (2019) pel·lícula- Lava (2014) curtmetratge- Els Increïbles (2004) pel·lícula- Ratatouille (2007) pel·lícula- Brave (2012) pel·lícula- Inside Out (2015) pel·lícula- Finding Dory (2016) pel·lícula- Cars 2 (2011) pel·lícula- Onward (2020) pel·lícula Soul (2020) pel·lícula Vitals (2021) sèrie

