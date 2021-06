Protestes contra Sánchez per la conferència que vol treure rèdit dels indults

🔴 En directe | Crits contra Junqueras a la protesta del Liceu



📹 @andreumerino https://t.co/P8xgbyKsmM pic.twitter.com/Gt2wf6fTqk — NacióDigital (@naciodigital) June 21, 2021

⁩🥳 Retrobament

🥳 Magnanimitat

🥳 Mesura de gràcia...

📢 Fica't els teus insults allà on puguis 🚽

🐓 Vens a fer el gall com un venedor sense escrúpols muntant el teatre que pagarem amb més presó i multes 😡

Ho tenim clar.

Us passarem per sobre 🔥✊ pic.twitter.com/yfprgESAJH — CDR_Barcelonès #RevoltaPopular 🔥 (@CDR_Barcelones) June 19, 2021

Pancarta d'Òmnium Cultural davant del Liceu Foto: Cedida

visita aquest dilluns Barcelona per fer una als presos polítics que, com ja va avançar El País, s'aprovaran aquest dimarts al Consell de Ministres i seran parcials i reversibles. Ho fa amb el lema "Retrobament: un projecte de futur per a tota Espanya", que no ha estat ben rebut per les formacions i agrupacions independentistes perquè ho veuen com un acte propagandístic.Cal recordar que el Govern ja va decidir plantar Sánchez i no assistir a l'acte del Liceu, una plantada a què també s'ha sumat la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i la Cambra de Comerç. A més, aquest diumenge el presidenti els consellers de Junts, reunits a Waterloo, van advertir que amb els indults "en cap cas es pot parlar de triomfs ", rebatent així el líder d'ERC, Oriol Junqueras Desenes de persones s'han aplegat al monument a Francesc Macià de la plaça de Catalunya de Barcelona convocades per. Entre els assistents hi ha els diputats de la. D'aquí, s'han desplaçat fins a la plaça de la Boqueria i després han enfilat camí cap al Liceu.Més de mig miler de persones s'ha reunit davant del. Els manifestants han cantat Els Segadors i han proclamat diversos càntics, entre ells alguns contra Oriol Junqueras, davant les unitats dels antiavalots dels Mossos d’Esquadra.poc abans que Sánchez defensi des de Barcelona la conveniència dels indults.Els antiavalots dels Mossos d'Esquadrade més manifestants a la concentració en protesta per l'acte de Sánchez al Liceu. La columna deavançar fins a la façana del teatre i ara la concentració queda tallada en dos blocs a l'altura del Pla de l'Os.El passat divendres van seral crit de "Clemència no és justícia", perquè consideren que elsno són la fi de la lluita independentista ni la fi de la repressió espanyola. Tot i això, les formacions celebren la, ja que la veuen com el resultat de la "" i de "".La convocatòria era a lesal monument de Francesc Macià, a la plaça de Catalunya, i es dirigeix cap al Liceu sota el lema. Un acte al qual s'han afegit els. Així ho han comunicat a través del seu compte de Twitter: "Vens a fer el gall com un venedor sense escrúpols muntant el teatre que pagarem amb més presó i multes".Per la seva part, l'. "Res a perdonar, tot per guanyar", aquest és el lema de la convocatòria de l'entitat independentista que ha començat a les 10.30 hores a la plaça de la Boqueria. A l'acte s'hi sumaran Poble Lliure i La Forja.ha col·locat unagegant al davant del Liceu. Sis metres de llargada al mig de la Rambla que recorden Pedro Sánchez que l'per començar a solucionar el conflicte polític passa per "la, i no pels indults, que, diuen, no solucionen la situació dels milers de represaliats pel conflicte polític català.A més, aquest migdia Òmnium serà també alper entregar milers de. L'entitat exerceix, d'aquesta manera, el dret de petició i evidencia que l'amnistia és el clam majoritari i de consens a Catalunya.

