Les jugadores del Barça demanen el cap de l'entrenador

Lluís Cortés, en un partit Foto: FCB

L'etapa deha durat menys del que semblava. Després d'una temporada històrica en la qual s'ha aconseguit el triplet -ambde la història del club inclosa- les jugadores han demanat la destitució de l'entrenador,Segons expliquen diversos mitjans, la notícia ha caigut com una bomba al club.no s'esperava la demanda de les jugadores després d'un any ple d'èxits. La plantilla ha mostrat així el seu malestar amb Cortésde les dues temporades sota la seva direcció.Amb tot, l'objectiu de les futbolistes és tancar l'etapa de Cortés per canviar d'aires i mantenir la dinàmica guanyadora de. Davant de l'anunci, el Barça pretén celebrar una reunió amb les dues parts per trobar una sortida al conflicte.

