Mor el poeta Pius Morera a l'edat de 78 anys

El poeta igualadí Pius Morera ha mort aquest divendres als 78 anys. Nascut el 5 de juliol de 1942, va guanyar l’Amadeu Oller de Poesia, en l'edició del 1965, pel poemari Un mocador d’herbes per a jòquers i ha publicat obres com Se m’ha acostat per oferir-me els llavis i L’assassí va descalç per la ciutat.Va intervenir en el recital de poesia celebrat el 25 d’abril de 1970 al Gran Price de Barcelona i el celebrat amb el nom de Gespa-Price el 15 de maig de 1975 al Campus de Bellaterra.Així mateix, és l’autor de l’antologia Premi Amadeu Oller, 50 anys de poesia, on va aplegar l'obra de 79 poetes, entre guanyadors i accèssits i va conduir l'espai radiofònic Aparador de poesia. La Institució de les Lletres catalanes ha lamentat a través de les xarxes socials la mort del poeta i ha traslladat el seu condol a la família i amics.