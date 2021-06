Mor als 47 anys Emma Roca, referent de les curses de muntanya

aquest divendres als 47 anys en no superar una malaltia que l'ha tingut hospitalitzada des de feia setmanes. Roca, que és doctora en bioquímica i bombera del GRAE (el grup especialitzat en els rescats en el medi natural), ha estat una de lesAixí, el món de la muntanya està commocionat. Roca va aconseguir dos tercers llocs a l'(el 2012 i el 2013) -la prova més prestigiosa del món-, un segon lloc a la(el 2011) i un segon lloc a la(també el 2011). A més, destacava en la pràctica d'esquí de muntanya i en proves ciclistes també a la muntanya.A banda del seu vessant esportiu, va destacar per fer lasobre els efectes de les curses de resistència en la salut dels corredors no professionals. Pel que fa a l'àmbit empresarial, Roca havia estat nomenada recentment com a novaque fomenta la integració laboral i social a la Cerdanya.L'Ajuntament de Bellver, municipi on residia, ha expressat el seu condol per la pèrdua de l'esportista: "Des de l'Ajuntament donem tot el nostre suport i el nostre condol a la família en aquests moments tant tristos. La recordarem col·laborant amb el poble, tirant endavant projectes i, com no, corrent per camins i corriols. Et trobarem a faltar". Així mateix, entitats com

