El cost d'estar en contra

Casado es queda sol en la posició contrària als indults

En poques hores, s'han produït posicionaments molt clars en favor dels indults als polítics independentistes. La cúpula de dos dels que han estat consideratscom lai l's'han mostrat favorables a aquesta mesura en mans del govern espanyol. Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconens han fet públic un comunicat aprovat en la reunió celebrada dimecres en què es posicionen en favor de "les mesures de gràcia". Elsde Catalunya han fet aquesta proclama: "L'assoliment d'un recte ordre social que permeti el desenvolupament harmònic de tota la societat necessita alguna cosa més que l'aplicació de la llei".No es tracta tan sols d'un posicionament de l'Església catalana. Entre els bisbes signants hi ha l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal, president de l'episcopat espanyol. Omella és un home amb vara alta a Roma, on és escoltat pel. El seu pes dins delespanyol és evident i són conegudes les seves desavinences amb el sobiranisme.Aquest mateix dijous, era el president de la patronal espanyola, qui feia unes declaracions en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 en què es mostrava favorable als indults. Ha defensat que són "una prerrogativa de l'executiu" i els ha donat la "benvinguda" en cas que serveixin per assegurar el retorn a la normalitat.El moviment de Garamendi ha desfermat la caixa dels trons. El president de la CEOE ha sortit a matisar les seves paraules, subratllant que defensa tot el que diu la Constitució, i ha viscut amb nervis la situació. La posició del líder patronal, que ha estat aquest dijous a les, no és fàcil perquè sent de prop la pressió política i mediàtica de laAl definir-se en favor dels, Garamendi encaixa amb la posició de Foment del Treball , des d'onporta temps apostant per teixir ponts institucionals entre el govern espanyol i la Generalitat. Les relacions entre totes dues patronals no sempre han estat fàcils. En aquests moments, CEOE i Foment van a l'una.No es pot desconnectar aquest front patronal de la defensa dels indults feta fa uns dies pels dos grans sindicats estatals, en un comunicat conjunt. D'aquesta manera, es pot dir que gairebé la totalitat dels agents socials han mostrat el seu suport a la mesura de gràcia que prepara la. Un seguit de peces s'han mogut en l'escaquer d'una manera que no és casual.El govern dees juga molt en aquesta aposta que vol ser estratègica i és també arriscada, vista la ira desfermada des de la dreta espanyola. Els interessos delhan confluït en aquest cas amb l'esforç de laen totes les seves sensibilitats. Però on això s'ha escenificat de manera més gràfica ha estat a les Jornades del. Dilluns vinent, Sánchez farà una conferència per defensar la mesura de gràcia al Liceu amb 300 personalitats de la societat catalana.Quan el govern espanyol va fer pública la decisió d'aprovar els indults, elque això suposava semblava molt elevat. Ara, però, les coses no estan tan clares. I en els propers dies caldrà veure com estan totes les forces en el terreny de joc. Fonts delexpliquen que hi ha hagut molta cuina per fer possibles alguns decantaments. Amb un objectiu clar: que el cost elevat l'hagin de pagar els qui en aquests moments defensin el partit de laFa uns dies, en la presentació de les Jornades del Cercle d'Economia, el seu president,, no va voler definir-se sobre els indults i es va remetre a un comunicat proper. La junta de l'entitat ha actuat amb visió estratègica en aquest assumpte, esperant el moment clau. Va ser davant del president, en la sessió inaugural, quan Faus va fer públic el suport explícit als indults per part del Cercle.Va ser un moviment que va servir per crear un marc que ha definit totes les jornades, que demà clausurarà el president espanyol, Pedro Sánchez. Aquest dijous, ha estat el líder del PP,, qui ha hagut d'entomar el tema. Ho ha fet, a més, havent d'escoltar un Jordi Gual inusualment agosarat, que ha negat que els indults siguin capi ha apuntat adels qui volenel conflicte.Casado ha respost fent-se fort en la seva posició. Una actitud que ha molestat molts dels assistents i que col·loca el cap del PP en un racó del quadrilàter, al costat de Vox, amb qui es va manifestar a Colón diumenge passat. Una posició gens còmoda, sobretot després de les definicions eclesiàstiques i patronals. I encara falten alguns dies per a ladels indults.

