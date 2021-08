Qui defensa què en l'acord per a l'ampliació de l'aeroport?

per l'ampliació de l'aeroport ha recol·locat el posicionament de les administracions que prenen part del debat sobre el futur de la infraestructura. El govern espanyol dona per fet que el pacte suposarài la construcció de la terminal satèl·lit, mentre quei evita les concrecions.i mentre l'alcaldessa, Ada Colau, reclama una "rectificació" a Aragonès i Sánchez, el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, celebra que s'hagi tancat l'acord. Mentrestant, moviments socials i ecologistes ja han avisat que presentaran batalla i han convocat una. El govern espanyol i Aena s'havien marcat l'objectiu de tancar l'acord per a l'ampliació de l'aeroport abans del 30 de setembre, quan està previst que el Consell de Ministres aprovi el pla d'inversions quinquennal d'inversions als aeroports estatals. Elreivindica que l'acord permetrà assolir les 90 operacions per hora ii construir la terminal satèl·lit, tal com perseguia Aena.La Moncloa també posa l'accent en l'acord perque connectin amb el Prat. El govern espanyol insisteix que el projecte complirà amb "totes les garanties mediambientals", tot i que no concreta de quina manera s'assolirà aquest objectiu. Des de l'inici el govern espanyol i el gestor aeroportuari -que té un 49% de les accions en mans privades- han tancat files i han insistit en. Amb l'acord amb la Generalitat, aconsegueixen el seu objectiu.. Des de l'anunci de l'acord ahir, la Generalitat ha combinat la celebració del pacte amb la Moncloa amb crides a la calma. Qui va tancar l'acord és el vicepresident,, que aquest dilluns assegurava que l'ampliació convertiria Catalunya en un país "competitiu i de progrés" . Avui el president Pere Aragonès s'ha esforçat per ressituar el debat i en la roda de premsa posterior al consell executiu ha qualificat l'acord de "punt de partida".Tot i que la comunicació oficial del ministeri dona per fet l'allargament de la tercera pista i la construcció de la terminal satèl·lit, Aragonès ha insistit que les concrecions encara s'han de negociar. El president ha justificat l'anunci d'acord per. Tant Aragonès com Puigneró han insistit que l'ampliació queda, que tindrà en compte l'impacte ambiental. L'aval d'Europa, però, ja era una condició prèvia a l'acord amb l'Estat. La Generalitat, a més, també ha tret pit per la millora de connectivitat amb Reus i Girona.Entre les concrecions que falta resoldre hi ha, precisament, l'afectació que l'ampliació tindria sobre l'espai de la Ricarda, protegit per la Xarxa Natura 2000. Fa tot just dues setmanes, el Govern i Barcelona condicionaven el projecte a la preservació d'aquest espai . Ara la Generalitat defensa que la protecció mediambiental i el creixement de la infraestructura són compatibles, sense concretar la manera de materialitzar l'objectiu.. L'acord entre Generalitat i Estat es va tancar aquest dilluns en una trobada no anunciada entre les dues parts, al marge de la taula d'administracions convocada per la mateixa Generalitat. Això ha provocat que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, acusés el Govern d'actuar "d'esquenes a la ciutadania". Colau també ha reclamat a Aragonès i Sánchez una "rectificació" de l'acord i els ha demanat que tornin al "consens".Colau ha retret a Puigneró que "hagi comprat el 100%" del discurs d'Aena, que augura que comportarà la. "Se'ns ha presentat un model del passat, un negoci per a unes poques empreses a costa d'especular", ha dit. Una reacció complementada per la del regidor d'Emergència Climàtica de Barcelona, Eloi Badia, que ha titllat el projecte d'ampliació d'"ecocidi". La crítica a l'acord, però, no és unànime dins el govern municipal i. ""L'acord per a l'ampliació del Prat és una magnífica notícia per a Barcelona i Catalunya que ens permetrà convertir-nos en un hub intercontinental, atreure inversions i generar milers de llocs de treball", ha defensat el primer tinent d'alcaldia,Des de l'inici del debat, els comuns han fet valdre la seva posició de força dins el govern municipal per mantenir l'oposició municipal al projecte. Un informe encarregat pel consistori a Barcelona Regional assenyalava que. En les conclusions, l'estudi veu "poc probable" que la Unió Europea doni llum verda al projecte, tenint en compte l'afectació sobre la Ricarda.. El 12 de juny mig miler de persones es van manifestar al Prat de Llobregat contra l'ampliació de l'aeroport. La protesta es va centrar en la denúncia deque el projecte d'Aena tindria sobre el delta del Llobregat. Amb l'anunci d'acord, la plataforma Zeroport ha impulsat la convocatòria d'una nova mobilització de rebuig a l'ampliació per al 19 de setembre, de la qual encara no es coneixen els detalls.La plataforma recorda que el juliol del 2020 la Comissió de Territori del Parlament va aprovar una resolució presentada pels comuns que rebutjava qualsevol ampliació que impliqui un "augment il·limitat" de passatgers i del trànsit aeri o que provoqui un impacte sobre el medi natural o la biodiversitat de l'entorn del delta del Llobregat. ERC i Junts hi van votar a favor. Zeroport considera uni de l'Estat per aprovar el projecte d'ampliació amb celeritat i insisteix que l'ampliació significaria la vulneració de directives europees de medi ambient.. La patronal catalana Foment del Treball i les elits econòmiques i empresarials s'han posicionat des de l'inici a favor de l'ampliació de l'aeroport del Prat. El seu president, Josep Sánchez Llibre, va defensar-la en les darreres jornades del Cercle d'Economia, fent una clara vinculació entre el projecte d'Aena i el model de ciutat i país en què s'emmarca.Foment vincula l'ampliació a una aposta pel "turisme de qualitat" i pels hotels de "gran envergadura".per a l'ampliació de l'aeroport, al costat de la Cambra de Comerç, Pimec, el Cercle d'Economia, Barcelona Tech City, UFEC i Barcelona Global. Totes aquestes veus argumenten que l'ampliació contribuiria a la reactivació econòmica de Catalunya i asseguren que generaria 83.000 llocs de treball, ampliada a 350.000 comptant els llocs indirectes.Amb l'acord per l'ampliació Foment ha reaccionat assegurant que el pacte dona "visibilitat mundial a Barcelona". També afirmant que el pacte permet entrar la ciutat a la "Champions League europea i mundial".

