Interior veu «desproporció» en la condemna a Marcel Vivet

Elveu unaentre els fets que considera provats la sentència contra l'activista independentistai la condemna imposada. Així ho ha dit el secretari general del departament,, en declaracions a TV3. Ha afegit que la Generalitat revisarà els criteris de personació "tal com diu l'".Aquest acord fixa que laes limitarà als casos de lesions acreditades, si s'escau, i se centrarà en el rescabalament de la responsabilitat civil en casos de lesions no lleus. En aquest sentit, l'anterior conseller d'Interior,, ja va anunciar que la Generalitat deixaria d'acusar peri ho limitaria a lesions.Fonts d'Interior han afegit que l'objectiu final és latant de la ciutadania com dels agents dels cossos de seguretat. L'ha condemnat Vivet a cinc anys de presó per desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions a un mosso el setembre del 2018. La Generalitat ha exercit d'acusació particular i demanava quatre anys i nou mesos de presó per l'activista de Badalona.

