Els indults obren les hostilitats entre el PP i la burgesia catalana

"No entenen res". Un dels grans noms de la-i dels més perspicaços- no amagava la seva decepció després de la intervenció del líder del, en les Jornades del. "Mentre es fan esforços per part de les parts en conflicte per passar pàgina, queda clar que el PP juga a no fer-ho". Ahir, l'entitat va deixar clar el seu suport als indults. Ho va fer de manera solemne el seu president, Javier Faus, davant del president de la Generalitat,Aquest dijous s'ha viscut un xoc frontal com potser no s'havia vist mai entre el gruix de l'català i el màxim líder de la dreta espanyola., vicepresident del Cercle i presentador de Casado, s'ha referit a la situació econòmica i la necessitat de reformes, com també a la convergència europea. Però estava clar que el moll de l'os de l'acte d'avui era la situació política i els. Ja ha pogut Casado parlar de l'economia catalana i que Catalunya havia de ser el "Silicon Valley del sud d'Europa". L'interès estava en els indults.L'ha estat formalment correcte, però amb tensió de fons. Gual, persona de tarannà moderat, s'havia preparat bé la intervenció i tenia clara intenció. Ha parlat de, referent respectat en sectors de la dreta espanyola (que, en part, el desconeixen) i de. Però ha estat molt clar quan ha propugnat els indults com una manera que pot ser útil per trobar "solucions al".El líder del PP també venia "preparat" i ha fet un discurs molt dur, que ha sobtat potser tant com el de Jordi Gual. Casado ha defensat sense complexos els indults, ha assenyalat que no hi ha haguti que els dirigents sobiranistes apunten a la. Pel cap de la dreta espanyola, que "estima Catalunya", no hi pot haveramb els qui han perpetrat "un cop contra la legalitat".Casado ha topat avui de ple amb la flor-i-nata delcatalà. Una figura rellevant dels presents li ha etzibat: "Com és que torneu a recollir? Ja ho va fer". El líder conservador ha sortit com ha pogut. Un altre sènior del Cercle li ha assegurat que aquesta posició contrària als indults fa "inviable" la sortida al conflicte. Les opinions, amb tot, no són unànimes. Algune sveus mostren comprensió envers la situació de Casado i assenyalen la percepció diferent que es té a "Logronyo" del que passa a Catalunya.Ha quedat clar després de la seva intervenció que Casado ha endurit la seva actitud envers Catalunya. Fa només uns mesos, interlocutors empresarials seus van veure'l més suau i ambigu respecte dels indults. Els resultats electorals ai la pressió de Vox han fet decidir Génova a situar-se en una posició d'intransigència. Avui, en els grupets que es formaven després de l'acte, alguns apuntaven al canvi brusc que han detectat en el llenguatge del president del PP. Al Cercle d'Economia han pres nota.

