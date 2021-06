El Cercle d'Economia diu a Casado que els indults no són «concessions vergonyoses»

democràcia, sinó de compliment de la llei", ha asseverat Casado en la seva intervenció. "No podem acceptar que es parli de la justícia com a revenja", ha exclamat. "La ruptura de la unitat nacional no és concòrdia", ha afirmat. "Es parla d'indults sense que es mostri penediment i es parli de reincidència", ha dit Casado. S'ha preguntat si els indults no generaran més frustracions.



Jornades del Cercle d'Economia El Cercle d'Economia avala els indults: «Fem costat a la concòrdia i al diàleg» El president de l'entitat, Javier Faus, situa la "diversitat" d'Espanya com una "oportunitat" i valora positivament els primers passos d'Aragonès a Palau

El president del PP s'ha mostrat inflexible en tot moment quan s'ha referit al conflicte polític. "No es pot acceptar un cop a la legalitat", ha clamat davant un auditori incòmode. "No podem acceptar que es parli de justícia com a revenja, ni d'una sentència com a càstig".



Casado ha acusat Pedro Sánchez -que serà demà al Cercle- de decidir els indults amb l'únic objectiu de "mantenir-se en el poder". "Jo estimo Catalunya. Vull que Catalunya recuperi la prosperitat", ha dit, però ha deixat clar quines són les seves línies vermelles: "Vull que no hi hagi més confrontació al carrer, però no fent concessions, que només duran frustracions. I sempre dins de la llei, perquè no hi ha democràcia sense llei". "A Catalunya no hi ha un problema de, sinó de", ha asseverat Casado en la seva intervenció. "No podem acceptar que es parli de lacom a", ha exclamat. "La ruptura de la unitat nacional no és concòrdia", ha afirmat. "Es parla d'indults sense que es mostri penediment i es parli de", ha dit Casado. S'ha preguntat si els indults no generaran més frustracions.El president del PP s'ha mostrat inflexible en tot moment quan s'ha referit al conflicte polític. "No es pot acceptar un cop a la legalitat", ha clamat davant un auditori incòmode. "No podem acceptar que es parli dea com a, ni d'unacom a".Casado ha acusat-que serà demà al Cercle- de decidir els indults amb l'únic objectiu de. "Jo. Vull que Catalunya recuperi la prosperitat", ha dit, però ha deixat clar quines són les seves línies vermelles: "Vull que no hi hagi mésal carrer, però no fent, que només duran frustracions. I sempre dins de la llei, perquè no hi ha democràcia sense".

Bones paraules i xoc frontal entre el líder del, i el gruix de l'empresariat català aquest dijous al. Casado ha intervingut avui a lesdel Cercle d'Economia i s'ha escenificat la contraposició entre les mirades del líder de la dreta espanyola i el Cercle respecte a Catalunya. Ahir, l'entitat va expressar formalment el seu suport als indults , el que ja feia preveure que la sessió d'aquest dijous amb Casado seria moguda.El dirigent conservador ha estat presentat pervicepresident de l'entitat i expresident de, que ha fet una intervenció de to moderat però que incloïa elements crítics amb l'actuació del principal partit de l'oposició. Gual ha entrat directament en el tema dels indults, esmentanti el seu llibre Per la concòrdia. Ha citat el líder de la dreta catalanista quan criticava el bloqueig entre. Gual ha considerat que del diàleg "poden sorgir solucions que encarrilin el conflicte".Jordi Gual ha asssegurat que ladel conflicte polític és nefasta i té simplement"Elspotser no resoldran elperò acosten posicions que fins ara han estat molt allunyades i no es poden veure com a concessions vergonyoses o inadmissibles". "No és cert que la societat catalana estigui dividida en dues meitats", ha assegurat Gual, segons el qual els moviments d'aquestes darreres setmanes són l'inici d'un diàleg que pot ser útil per superar el conflicte actual.Inicialment, Casado s'ha esforçat per oferir una imatge amable del PP de cara a Catalunya. Ha defensat unapròpia per a Catalunya i ha expressat el seu suport a l'ampliació de l'aeroport de Barcelona i al projecte de l'Hermitage. Ha dit que vol que Barcelona sigui el Silicon Valley del sud d'. Però el cert és que aquest dijous s'ha escenificat un xoc frontal entre la dreta espanyola i la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor