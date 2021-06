Del 155 als indults: el canvi de discurs del PSOE sobre Catalunya

No és cap canvi de discurs

En quant us acosteu una mica a la independencia, aplicarà el 155 i el que faci falta. Es un indult ara que la independencia ja sembla un objectiu cada cop més allunyat. I no oblideu que, per altra banda, el tribunal de comptes està amargant la vida de molts independentistes amb argumentacions totalment falses, com per exemple el que li estan fent al Mas-Colell, que està a punt de perdre inclús casa seva per acusacions de malversació totalment falses. Per una banda, donen imatge de benevols amb aquest indult, i per altra banda van fent tot el mal que poden.