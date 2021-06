Damià Calvet, nou president del Port de Barcelona

, nomenada per ell mateix el juny del 2018. El nomenament de Calvet es farà públic aquest dijous i desembarcarà en la institució el 5 de juliol.Calvet era en l'actualitat. Es va presentar a les primàries de la formació per ser presidenciable a les eleccions del 14 de febrer, però va perdre davant Laura Borràs.Graduat en Ciències i Tecnologies de l'Edificació i diplomat en Arquitectura Tècnica, va començar la seva trajectòria a l'àmbit públic com a regidor a Vilanova i la Geltrú. Anteriorment va ser cap de gabinet del Departament de Política Territorial i director general d'Arquitectura. Després va ser secretari de Territori i Mobilitat i més tard director de l'Institut Català del Sòl.Del Govern va saltar a l'Ajuntament de Sant Cugat, on va ser tinent d'alcalde d'Urbanisme a mentre era alcaldessa Conesa. El maig del 2018 va ser nomenat conseller de Territori en substitució de Josep Rull.

