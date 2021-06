Aragonès branda el diàleg davant l'empresariat però avisa que serà «extremament complicat»

La importància del destí dels fons europeus

ha exhibit el seu manual presidencial en l'arrencada de les jornades del: discurs de reconstrucció, nou contracte social per superar les desigualtats exacerbades per la pandèmia, un deix liberal però amb intenció d'intervenir el mercat quan es dispari, iper superar el conflicte polític existent des de fa pràcticament una dècada. Aragonès ha indicat que el diàleg amb Pedro Sánchez serà "extremament complicat", però s'ha mostrat convençut que cal aprofitar aquesta "oportunitat" per contraposar propostes. Com a punt de partida ha situat la Declaració de Pedralbes signada el 20 de desembre del 2018 En aquella ocasió, Aragonès va ser un dels protagonistes de la cimera entre governs que van liderari Sánchez, només uns mesos després que el líder delassumís les regnes de la. El dirigent d'ERC era vicepresident i, al costat d', va dialogar ambper tirar endavant una declaració que provava d'encetar un nou temps de diàleg amb una mesa de partits que, finalment, va acabar fracassant per la negativa de l'Estat a situar-hi un. La declaració va tenir continuïtat amb l'acord d'ERC per investir Sánchez el gener del 2020, i havia estat desada en un calaix fins avui, quan ha estat ressuscitada per Aragonès."L'Estat ha de presentar la seva proposta i, a partir d'aquí, debatre. Aquest procés serà extremament complicat, requerirà passos endavant. L'Estat ha de presentar la seva proposta i, a partir d'aquí, debatre.. Requerirà passos endavant i, si es produeixen, és que es pot avançar. Hem de ser molt clars: les distàncies hi són, però de la mateixa manera que existeixen de partida, hi ha d'haver una voluntat d'esforç i de gestionar de manera diferent el conflicte polític. Una societat madura com la catalana no ha de tenir por d'abordar tots els debats", ha ressaltat el president, que ha fixat autodeterminació i amnistia com a punts clau del futur diàleg.Abans, això sí, han de passar tres coses: els indults als condemnats per l'1-O, que la Moncloa ja situa com a imminents i que han estat avalats per Javier Faus , president del Cercle; la reunió fundacional de, que s'està començant a treballar de manera discreta entre partits; i la cita entre Aragonès i Sànchez a la Moncloa, que es va fixar després d'una trucada fa dues setmanes entre els dos presidents. Serà la primera vegada que es trobin des que el dirigent d'ERC va ser investit. També hi ha un altre element damunt la taula: Aragonès es reunirà aquest divendres amb, expresident de la Generalitat, a. Serà la primera des que el president ha aterrat a Palau.En clau econòmica, Aragonès no ha fet cap anunci en política fiscal, però sí que ha demanat tres traspassos concrets a l'Estat. Es tracta del Port de Barcelona -que presidirà a partir d'ara, exconseller de Territori i Sostenibilitat, que ha quedat fora de l'estructura del nou Govern tot i ser un dels més entusiastes defensors de l'acord entre ERC i Junts-, de l'-del qual es debat a nivell tècnic i institucional l'ampliació- i el, element que ja va estar damunt la taula en la negociació per la investidura de Sánchez.En relació als, que arribaran de manera immediata, Aragonès ha indicat que no poden ser destinats a les urgències del dia a dia, sinó a. Les primeres qüestions, ha indicat, han de ser corregides a través de les polítiques pressupostàries. "No hem de consumir els recursos dels fons en major despesa corrent de les administracions. Han de ser per la transició, i els pressupostos públics, per les mesures de primer impacte", ha ressaltat Aragonès.En presència d'Ada Colau, alcaldessa de Barcelona,. Pel que fa a les queixes d'un soci sobre les presumptes dificultats que posa la Generalitat als empresaris, el president ha indicat que espera que l'any vinent hagi canviat la percepció. Quan Oriol Junqueras era vicepresident del Govern, amb Aragonès com a secretari d'Economia, sempre que podia exhibia les sigles republicanes com els true liberals del Govern, per bé que al mateix tempsmalgrat la posició contrària de Carles Puigdemont.

