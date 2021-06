L'acord entre PSOE i Podem per la llei d'habitatge deixa fora la regulació catalana de lloguers

han acordat que la nova llei estatal d'habitatge inclogui unaa les zones considerades tensionades. La mesura, en cas d'aplicar-se, deixaria fora de la legislació estatal la regulació de lloguers que s'aplica a Catalunya i que la Moncloa ja ha recorregut al Tribunal Constitucional (TC) El motiu és que la regulació catalana de lloguers no només preveu congelació de preus, sinó també la seva rebaixa si estan per sobre de l'índex que fixa la Generalitat. L'acord no és definitiu, i en cas que es confirmi se sumaria a l'aposta del PSOE per oferirque rebaixin el lloguer dels seus pisos.El pacte entre els socis de la Moncloa arriba després que el ministre d'Agenda Urbana, José Luis Ábalos, defensés el "gesti important" de. El govern espanyol tenia potestat per fer-ho però finalment ha optat per esperar la deliberació de l'alt tribunal. PSOE i Podem, per tant, han seguit els passos del PP, que ja va presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la normativa.La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, va assegurar aquest dimarts quede la regulació que l'executiu de Pedro Sánchez considera ara inconstitucional.A més de l'acord entre PSOE i Podem, aquest dimecres la plataformaha anunciat que el moviment per l'habitatge portarà al Congrés una llei d'habitatge feta des dels moviments socials.Els impulsors denuncien que el govern espanyol hagi recorregut la regulació catalana de lloguers estatal i. També insisteixen en l'aturada de tots els desnonaments sense alternativa habitacional, inversió en habitatge públic i l'obligació dels grans propietaris d'oferir lloguer social abans de desnonar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor