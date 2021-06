El Cercle d'Economia avala els indults: «Fem costat a la concòrdia i al diàleg»

, president del, ha avalat aquest dimecres els indults en l'arrencada de les jornades anuals que l'entitat celebra fins divendres a. Faus, en una part de la intervenció inaugural llegida en castellà, ha assegurat que el Cercle, i és en aquest context que ha emmarcat els indults imminents per als condemnats per l'1-O. Amb un llenguatge molt similar al que fa servir-ha fet servir les paraules "concòrdia", "diàleg" i també "oportunitat històrica", el president del Cercle ha ressaltat que cal apostar pel "pragmatisme" i trobar una "solució" a, segons ell.Faus també ha avalat els primers passos del Govern de, el nou president de la Generalitat, que ha escoltat la seva intervenció assegut en una cadira dalt de l'escenari. El dirigent empresarial ha demanat un futur "sense retrets" i de "mà estesa" en el marc d'un clima amb Aragonès diferenciat de les últimes jornades del Cercle, en les quals tantcomvan tastar la distància dels organitzadors en les intervencions inicials. El president de l'entitat ha demanat a la Generalitat, dos aspectes que generen friccions al Parlament.En aquest sentit, Faus ha demanat a Aragonès que aposti més pel pragmatisme que no pas per l'èpica. "No és el moment de fites èpiques,. Amb ambició, amb la llei com a marc, amb la política com a tasca i amb la paraula com a instrument", ha remarcat el president del Cercle d'Economia. També li ha reclamat que estigui al costat de la iniciativa privada i que no apugi la càrrega fiscal. "És el moment d'activar-nos, de posar-nos en marxa, de treballar amb pragmatisme i ambició.", ha ressaltat Faus. Aquesta última frase és una de les que més va repetirdurant la campanya del 14-F del PSC. Espanya, això sí, ha de ser "menys radial", més comi menys comEl posicionament del Cercle arriba poques hores abans que aterri a les jornades, que compartirà àpat amb el president de Corea del Sud i també la consellera de la Presidència,. Aragonès no s'asseurà amb el rei per sopar amb ell, però hi coincidirà en una trobada informal amb els organitzadors. El vicepresident, que dilluns a la nit va confirmar la seva presència al sopar argumentant l'oportunitat que suposava coincidir amb el president sud-coreà, finalment va optar per no ser-hi. L'episodi va generar la primera fricció entre president i vicepresident

