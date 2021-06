inclòs l'expresident de la GeneralitatEl magistrat del jutjat d'instrucció número 5,ha acordat l'obertura del judici oral per als vuit membres de la família i també per a 11 persones més de l'entorn, entre elles l'exdona deEn un comunicat, l'Audiència Nacional explica que el jutge Pedraz imposaa Jordi Pujol Ferrusola -que hauria de dipositar en deu dies- i 400.000 euros a Mercè Gironés. Les dues fiances estan imposades per les possibles responsabilitats civil dels delictes fiscals.La família Pujold'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil, contra la hisenda pública i frustració de l'execució. La fiscalia demana nou anys per a l'expresident per associació il·lícita i blanqueig de capitals ii Mercè Gironés.En canvi, l'Advocacia de l'Estat només acusa el fill gran, a qui demana 25 anys de presó, a Josep Pujol Ferrusola, per qui demana quatre anys i mig, i a l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola, per qui demana 17 anys. També demana 7,7 milions d'euros al primogènit per cinc delictes fiscals.

