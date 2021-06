Mireia Oriol és una de les protagonistes de l'anunci d'Estrella Damm Foto: Estrella Damm

Estrella Damm i el compromís amb el medi ambient

Cuidar l’entorn pot ser sexi. Això, si més no, ho tenen clar els protagonistes d', la nova campanya d’ Estrella Damm , amb la qual la marca convida una vegada més a gaudir del nostre estil de vida mediterrani, sense deixar de banda el propòsit de les seves darreres campanyes: conscienciar a la societat sobre la necessitat de protegir el mar Mediterrani. Una història protagonitzada perque es presenta en vers, com si es tractés d’una obra de teatre, per posar de manifest que la cultura és també fonamental en la nostra manera de viure.El repartiment de la nova campanya d’el completen Laia Manzanares, Nao Albet, Pep Cruz, Mònica López, Tamara Ndong, Daniel Ibáñez iqui, a més, és l’autora d’Aviam què passa, la cançó que posa ritme a la peça i que ja està disponible a les plataformes musicals Spotify, iTunes/Apple Music, Amazon Music o Google Play, entre d’altres. La cantant, compositora, escriptora i actriu composa cançons per celebrar la vida i parlar de triomfs i desitjos, de la petitesa de l’ésser humà davant la immensitat de l’univers, i de les coses senzilles que provoquen grans sentiments. Temes como Too many drugs i Perra han aconseguit sacsejar les llistes d’èxits en només dos anys.Dirigida pel menorquíi ambcom a director creatiu, a Amor a primera vist l’illa detorna a ser l’escenari de la nova campanya d'Estrella Damm; concretament la meravellosa Cala en Turqueta i el Teatre Principal de Maó, un dels teatres d’òpera amb més història del nostre país, amb més de dos segles de tradició. Ja al 2010, l’illa balear va ser el plató de Sant Joan, amb el tema Applejack dels australians The Triangles, i al 2018 de Cyrano, amb Alberto Chicote, Anna Castillo i Oriol Pla.Amor a primera vista manté el fil conductor de les darreres campanyes d’Estrella Damm, en les quals l’emergència ecològica a la que està exposat eli la capacitat de la societat de revertir la situació prenen protagonisme, amb l’objectiu de donar visibilitat a aquesta problemàtica ambiental i conscienciar a la societat de la necessitat de protegir els mars. En aquest sentit, el compromís amb el medi ambient “forma part de l'ADN d'Estrella Damm”, explica la marca.

