Marcel Vivet, condemnat a cinc anys de presó per la manifestació contra Jusapol

Vivet nega els fets al judici

L'ha condemnat l'activista independentistaa cinc anys de presó pels delictes deper la manifestació de l'any 2018 contra el sindicat de la policia espanyola. També se'l condemna pera una multa de 600 euros i a pagar una indemnització de 1.511 euros a la víctima, un agent dels Mossos. Es pot presentaren un termini de deu dies.Lademanava quatre anys i nou mesos de presó, un escrit d'acusació avançat perfa un any, mentre que la Fiscalia en demanava cinc i mig. El cas de Vivet va aixecar polseguera pel paper de l'administració com aEn la, de 22 pàgines, el jutge considera provat que l'acció de Vivet va suposar una "". El tribunal justifica la condemna per desordres públics agreujats perquè considera el pal de la bandera que duia Vivet com un "instrument perillós".. El jutge fa referència a tres sentències delque qualifiquen de "mitjans perillosos" els pals quan siguin causants de lesions en alguna persona.Pel que fa al delicte d'atemptat a l'autoritat, el jutge sosté que Vivetque sabia "amb plena certesa" que era dels Mossos i es trobava en l'exercici de les seves funcions. La sentència diu que no queda acreditat "ni tan sols mínimament" que l'agent s'hagués excedit en l'ús de la força. El jutge argumenta quei situa la manifestació holi -que es va traduir en llançaments de pintura i pols de colors contra la línia policial- com a pròpia de "tècniques de guerrilla urbana".Ara bé, malgrat la duresa de la sentència,a l'agent, però considera provada igualment l'agressió a partir de la declaració de la víctima. I es justifica: "La declaració de la víctima pot ser suficient per fundar una sentència condemnatòria". El jutge insisteix també quei dona credibilitat als agents interrogats en la fase de prova testifical, per davant de la versió de l'activista independentista.La sentència sosté també que la manifestació contra Jusapol va estar marcada per la" i hi va haver "insults, amenaces i llançament d'objectes contundents que van impactar contra alguns agents".Al judici, Vivet va negar haver agredit cap agent delsi va assegurar que la manifestació contra Jusapol va ser festiva. Ell va arribar més tard i només s'hi va estar un quart d'hora. Va remarcar davant del jutge que no va llançar cap objecte contra els Mossos ni tampoc es va intentar traspassar el cordó policial. Els testimonis dels Mossos van identificar Vivet i van dir que havia colpejar un agent amb el pal d'una bandera. Altres testimonis van dir que l'havien vist a la manifestació, però no durant l'agressió.La causa es remunta al setembre 2018, a lacontra el sindicat de la policia espanyola Jusapol. Vivet va participar de l'acció al centre de Barcelona i cinc mesos després va ser detingut pels Mossos. Al desembre, hi va haver negociacions entre eli la defensa de Vivet per arribar a un acord que finalment no hi va ser.El Govern proposava retirar el delicte de desordres públics i acusar només d'un delicte d'atemptat lleu, que no implicaria l'ingrés a presó. La defensa ja va dir en aquell moment que no acceptarien un pacte que impliqués reconèixer uns delictes inexistents., advocat de Vivet, va assegurar en una entrevista a NacióDigital que Interior havia "traspassat línies vermelles" en les setmanes prèvies al judici.

