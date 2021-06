Alba Vergés, nova vicepresidenta del Parlament

L'exconsellera de Salut,, ha estat elegida vicepresidenta primera delde Catalunya en substitució d' que deixa el càrrec per ser secretària general de l'Esport en el govern de Pere Aragonès . La cambra catalana ha elegit Vergés amb els suports d'ERC, Junts i la CUP. D'aquesta forma, ERC reubica Vergés en un càrrec de rellevància institucional després d'haver quedat fora de l'executiu.Vergés, que ha estat al capdavant de la gestió de la aspirava a seguir al càrrec de consellera , però en la negociació per formar govern el departament va passar a mans de Junts, que va situar com a conseller el que fins llavors havia estat secretari general de Salut,No serà la primera vegada que la diputada d'ERC ocupi un càrrec a la mesa de la cambra catalana. Es dona la circumstància que, abans de convertir-se en consellera de Salut l'any 2018, Vergés ja va serdel Parlament, en concret va ocupar una de les secretaries. Tampoc és l'únic nomenament de Vergés aquesta setmana. L'executiva d'ERC també l'ha proposada per ser nova vicesecretària del partit , un càrrec que haurà d'avalar el consell nacional republicà aquest dissabte.La sortida de Caula i l'entrada de Vergésa la mesa que des de fa tres mesos presideix Laura Borràs. El primer que en va sortir va ser l'advocat, en el seu cas per discrepar dels gestos simbòlics que podien acabar inhabilitant els membres de l'òrgan de govern de la cambra . Els republicans sumen Vergés a l'altre diputat d'ERC a la mesa,, que segueix sent el secretari d'una mesa on hi ha dos representants de Junts, dos d'ERC, dos del PSC i un de la CUP.

