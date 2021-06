Ayuso irrita la cúpula del PP per insistir en situar el rei al centre dels indults

Ayuso, un cost molt alt

Estava escrit. La victòria contundent d'en les eleccions de la Comunitat de Madrid delcomportava una forta càrrega política que no seria del tot beneficiosa per al lideratge de. La nova baronesa del PP ha agafat prou embranzida per creure que pot anar per lliure i perfilar el seu propi discurs, al marge per complet dels interessos de Génova. La seva intervenció en l' acte de Colón , quan es va preguntar sobre què faria el rei davant dels("el faran còmplice?"), ja va sorprendre Casado i, l'alcalde de, que eren al seu costat.De seguida, Casado va veure's obligat a desmentir Ayuso, ni que fos de manera suau. El líder del PP va dir que l'únic responsable dels indults era. Volia, d'aquesta manera, protegir, alliberant-lo del "crim" de signar el decret que aprovi l'executiu espanyol quan decideixi la concessió del. Però Ayuso ha complicat encara més la situació quan aquest dimarts ha insistit en la seva posició.La presidenta de laha tornat a la càrrega dient que el fet que el rei hagi de signar aquest decret és. Per embolicar més la troca, ha dit que coincideix amb Casado en què Pedro Sánchez prepara unaal forçar el monarca a signar els indults.La insistència d'Ayuso ha obligat aquest cop la portaveu del grup popular al Congrés,a sortir al pas, recordant que el rei ha de signar els decrets que li posa al davant el govern i que ella no faria de "comentarista" d'Ayuso. Gamarra no ha dissimulat gaire la seva incomoditat. Pertany aldels populars i se sent allunyada dels estirabots que tan sovint protagonitza la dirigent madrilenya.Més enllà del llenguatgeque sol emprar la presidenta de la Comunitat, el cert és que Ayuso està qüestionant el mateixdel rei, en un intent clar de forçara adoptar un paper d'hostilitat contra Sánchez. La Constitució no dona cap mena d'espai alper negar-se a signar els decrets governamentals.Aquest dimarts, el govern espanyol ha carregat contra Ayuso amb paraules contundents . Després del consell de ministres, la portaveuva arribar a definir com unales paraules de la presidenta madrilenya, preguntant-se si eren fruit de la ignorància o de la voluntat d'instrumentalitzar el monarca. També va qualificar la línia de Casado deCasado està tastant el preu d'avalar en el seu moment Ayuso. Crescuts en el mateix món ideològic, el PP aznarià i l'escola d'Ayuso s'ha blindat dins del búnquer de la dreta madrilenya. Casado ha vist bé la consolidació del lideratge de la presidenta madrilenya perquè ha sentit des del primer moment la pressió dels altres barons, especialment el galleci l'andalúsPerò. Ella es creu alliberada de tuteles des del 4-M, una victòria que considera del tot seva, cuinada gràcies al seu discurs i la seva política davant la. I també gràcies a les habilitats de, home d'Aznar que no manté una bona sintonia amb Casado. El líder del PP, que ha mantingut una conducta ambivalent des de la seva arribada al cim del partit, tem ara el poder d'Ayuso.

