El sopar amb el rei evidencia el primer desajust entre Puigneró i Aragonès

Vilagrà liderarà la presència del Govern al sopar amb el rei Felip VI

Les dues últimes setmanes han registrat píndoles del passat dins del Govern que lideren. A l'intercanvi epistolar entre Oriol Junqueras i Jordi Sànchez de fa uns dies , centrat en la validesa de l'1-O i que finalment va obrir una polèmica notable dins de Junts , s'hi ha sumat aquest dimarts la representació de l'executiu en el sopar que organitza dimecres elamb la presència de. La seqüència dels fets denota que s'ha viscut el primer desajust entre Aragonès i Puigneró, que cada dimarts ja tenen fixat a l'agenda despatxar, amb presència de la consellera, abans de la reunió del Govern.Com ha estat el relat públic dels fets? La portaveu de l'executiu,, ha anunciat que el vicepresident seria l'encarregat de representar el Govern en el sopar del Cercle d'Economia amb el rei, mentre que el president centraria la presència en les jornades de l'entitat exclusivament en el discurs d'obertura. Plaja ha indicat que la presència de Puigneró s'emmarcava en unacada vegada que el monarca trepitgés Catalunya, una variació respecte l'etapa deLa decisió, per tant, formava part d'un acord implícit de l'executiu -així ho assenyalaven després de manera més clara fonts de Presidència- segons el qual els membres del Govern no deixarien prendre's cap "espai" en l'agenda política del país per part de la monarquia. A les, minuts després que acabés la roda de premsa de Plaja, el departament de Vicepresidència ha enviat un aclariment: no hi havia cap "canvi de criteri" en l'assistència del Govern als actes amb el rei -es mantenia, en aquest sentit, el boicot presencial als esdeveniments organitzats per la monarquia a Catalunya-, però clarificava queal Cercle d'Economia.El motiu més polític? "El Govern no deixarà d'assistir ni representar la Generalitat en actes a Catalunya de tercers on assisteixi el monarca espanyol", ressaltava el mateix missatge, que es tancava amb una frase que deixava poc espai per al dubte. "Sobre el sopar del Cercle d'Economia,[dilluns] donada la confirmació del president dei empresaris d'aquest país", remarcaven les fonts properes a Puigneró. L'assistència, a les 13.45 d'aquest dimarts, apareixia com a confirmada. Ha durat exactament dues hores i 21 minuts, perquè a les 16.06 s'ha donat per cancel·lada la seva presència al costat del rei "El vicepresident ha proposat a Presidència que, si és oportú, deleguin en altres membres del Govern", assenyalava el missatge enviat pel seu gabinet de comunicació. Bona part del gabinet més proper a Aragonès s'ha assabentat d'aquest posicionament per la premsa, que ràpidament ha fet difusió de la negativa de Puigneró a compartir àpat amb el monarca.: el vicepresident, quan faltaven vint minuts per la roda de premsa de Govern que havia de compartir amb la portaveu Plaja, ha comunicat que no hi seria. Plaja, però fonts de Palau assenyalen que no s'han clarificat les raons.Què ha passat de portes endins? Vicepresidència insisteix que en cap moment s'ha acabat de tancar la delegació d'Aragonès en Puigneró per tal d'assistir al sopar del Cercle d'Economia, i a banda insisteix que ja tenia compromesa la seva presència a la. L'assistència del vicepresident en aquest acte havia estat confirmada a través d'una convocatòria tramesa per correu electrònic a lesd'aquest dimarts, una hora i deu minuts abans que Plaja confirmés que Puigneró assistiria al Cercle d'Economia. Els dos actes se solapen en horaris. Vicepresidència també ha argumentat el compromís previ per justificar la negativa a assistir a la trobada organitzada per l'establishment amb el monarca.Al mateix temps, però, fonts governamentals consultades perindiquen que, dilluns al vespre, va ser el mateix Puigneró qui va traslladar a Aragonès la voluntat d'assistir al sopar del Cercle. Poc abans, les mateixes fonts indiquen que, conseller d'Economia i ben connectat amb bona part dels assistents al sopar -sempre ha estat un habitual d'aquest tipus d'ambients quan era alt directiu de-, també havia estat interessat en liderar la delegació governamental a l'acte. La presència del conseller d'Economia és habitual en aquest tipus d'esdeveniments. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, liderarà finalment la delegació de l'executiu al sopar.El resultat final d'aquest episodi, amb, es tradueix en dues qüestions concretes: és la primera vegada que Puigneró i Aragonès exhibeixen un grau de descoordinació com aquest en públic; i, en segon lloc, la Generalitat torna a plantar, almenys entre els seus primers espases, un acte de Felip VI a Catalunya, que es desenvoluparà sense el president i sense el vicepresident. Tot i que, aquesta vegada, el terreny estava abonat perquè les dues principals autoritats governamentals

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor