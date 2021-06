El govern espanyol ha certificat aquest dimarts la presentació d'un(TC). Després d'amenaçar d'impugnar la mesura , finalment la Moncloa no farà valdre la seva potestat per suspendre automàticament la normativa, però el PSOE i Podem segueixen el camí iniciat pel PP, que ja va recórrer a l'alt tribunal.En la compareixença posterior a la reunió del Consell de Ministres, la portaveu de l'executiu de Pedró Sánchez,, ha assegurat que el govern espanyol considera que la regulació catalana envaeix competències estatals.Montero ha insistit que la negociació entreper la futuracontinua en marxa. La portaveu del govern espanyol ha assegurat que el text final incorporarà algun dels supòsits que ara es recorren al TC.El pacte de govern entre els dos partits incloïa la regulació de lloguers però al març el PSOE s'en va desmarcar. En un, els socialistes apostaven públicament per incentius als propietaris que rebaixessin els preus, en comptes d'optar per la regulació.El govern espanyol, doncs, ratifica el recurs contra la regulació de lloguers. El ministre d'Agenda Urbana,, va qualificar de "gest important" el fet que finalment la Moncloa no la suspengui automàticament. Elatribueix la decisió a la "mobilització ciutadana" i lamenta que el govern espanyol hagi optat per presentar el recurs. "Està actuant en direcció contrària al que faria un govern progressista: en lloc de boicotejar una llei que està protegint a milers de famílies de pujades de lloguer i de desnonaments, hauria d’estendre aquesta llei a altres territoris", diu el col·lectiu en un comunicat.El sindicat també reivindica queen els 61 municipis on s'aplica, sense afectar l'oferta. "La regulació funciona i això fa limitar els beneficis de la patronal immobiliària", diuen.

