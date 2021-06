Puigneró descarta representar el Govern en el sopar del Cercle d'Economia amb el rei

El vicepresidentha descartat finalment ser el representant de laen el sopar inaugural de la reunió anual del, en el qual assistirà el rei Felip VI. Tot i que la seva presència havia estat anunciada per la portaveu del Govern,, i fonts de vicepresidència havien confirmat que la confirmació en el sopar s'havia concretat aquest dilluns, hi ha hagut marxa enrere. El president Pere Aragonès serà l'encarregat d'obrir les jornades amb un discurs a les 15.30 i després participarà en una trobada informal amb els organitzadors, mentre que Puigneró evitarà el contacte amb el monarca. El vicepresident s'ha posat en contacte amb Presidència -- per tal que, si ho considera oportú, enviï un altre representant a l'àpat. Ell serà a la Nit de les Telecomunicacions i de la Informàtica, com apareixia en una convocatòria enterior.La qüestió ha estat àmpliament debatuda en el marc de la reunió del Govern, en la qual s'ha acordat que l'agenda de la"no condicionarà" l'agenda de l'executiu català. Fonts de Vicepresidència han assenyalat poc després de la roda de premsa que no hi ha hagut cap canvi de criteri, perquè fins ara l'únic acord vigent -estructurat en temps de Quim Torra a Palau. era que no es podia assistir als actes organitzats per la Casa Reial, no en aquells on el monarca hi fos present. "El Govern no assiteix a actes organitzats per la Casa Reial ni convida la Casa Reial a actes organitzats pel Govern. Ara bé,", sostenen aquestes fonts.Puigneró ha estat un dels protagonistes de la roda de premsa. La seva presència estava anunciada en la convocatòria oficial i, de fet, fins tan sols uns minuts abans de l'arrencada se l'esperava. Ha sorgit un, segons ha indicat Plaja, que ha impedit la seva presència a la sala de premsa de Palau. Fonts de Vicepresidència, en tot cas, han volgut clarificar, un cop s'ha fet públic que Puigneró aniria al sopar amb el rei i abans de desdir-se'n, que la decisió s'havia pres després de la confirmació de la presència del president dei també d'una nodrida representació empresarial del país, un dels més punters en clau tecnològica.El criteri establert sobre la presència d'actes en els quals hi participi el rei farà, per exemple, que Aragonès hi pugui coincidir en el transcurs del, un dels principals esdeveniments de l'any a Catalunya en el camp econòmic. Com a vicepresident, va evitar anar a la visita que va fer Felip VI a la, perquè en aquell moment el seu paper hauria estat testimonial, segons ressalten des del seu entorn. Es tractava, en essència, d'escoltar el discurs del monarca, mentre que la Generalitat no hauria tingut cap paper destacat.

