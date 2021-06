Aragonès i Puigdemont es reuniran aquest divendres a Brussel·les

viatjarà aquest divendres aper reunir-se amb. Serà la primera trobada entre el president i l'expresident, ara eurodiputat i líder de, des que el dirigent d'va ser investit. Aquest ha estat un dels anuncis que ha fet aquest dimarts la portaveu del Govern,, en la roda de premsa posterior al consell executiu. Aragonès i Puigdemont han tingut contacte al llarg de les últimes setmanes en el marc de la negociació entre els republicans i Junts per formar Govern, tot i que l'expresident no va involucrar-s'hi personalment i va delegar el dia a dia en l'equip liderat pel secretari general de Junts,Una de les últimes trobades bilaterals presencials entre Aragonès i Puigdemontdesprés de l'arrencada de l'executiu liderat per Quim Torra, i no va ser plàcida. Ho va rememorar l'eurodiputat de Junts en el segon volum de les seves memòries: "Has trigat massa a venir [...] Vull que sàpigues que em sento menyspreat per vosaltres. No em reconeixeu el lideratge, quan nosaltres us reconeixem el vostre.. Vull que sàpigues que tinc molta paciència, però que la tindré fins a la sentència i després ja veurem què faig".La cita va acabar amb una fotografia sense encaixada de mans difosa a les xarxes socials. Els dos dirigents han tingut contacte en els últims anys, també en el marc de reunions multilaterals amb la resta d'actors independentistes celebrades també a Bèlgica o bé a Suïssa, on hi ha exiliada. Una de les qüestions pendents de resoldre entre ERC i Junts és la reformulació del Consell per la República , que va ser un dels esculls a l'hora de conformar el nou Govern a Catalunya. Es posarà en marxa, això sí, una nova direcció col·legiada del procés amb membres de tots els partits i entitats principals. Un cop reformulat el Consell, aquesta direcció s'hi hauria de poder integrar.

