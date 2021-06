La Moncloa situa els indults abans de la reunió entre Sánchez i Aragonès

Contra Ayuso

Elha confirmat aquest dimarts que els indults són imminents , però que encara no tenen data. Així ho ha assegurat, ministra d'Hisenda i portaveu de l'executiu després delcelebrat a la Moncloa aquest dimarts. "El que sí que hi ha és un treball intens del ministeri de Justícia" per preparar-los. Montero ha dit que el "previsible" és que es produeixin abans de la primera reunió de Pedro Sánchez amb el president de la Generalitat,afronta el tram final del procés cap a la concessió dels indults i ho fa des d'una posició més forta que fa unes setmanes. Aquest mateix dimarts, la vicepresidentaha anunciat que la decisió serà adoptada en les properes setmanes.ha presidit el consell de ministres d'avui després del seu retorn de la cimera de l'OTAN a Brussel·les, on va mantenir un breu encontre amb el president dels EUA,. Montero ha subratllat que Espanya acollirà la propera cimera de l', que se celebrarà el 2022. Un senyal, ha dit, de la "solvència" del prestigi d'Espanya.Sánchez afronta les properes setmanes amb el vent a favor. L'estratègia de la dreta de convertir els indults en un gran cavall de batalla ha embarrancat a la plaça dede Madrid, on la mobilització va punxar i es van evidenciar les fortes tensions entre el. A més, el president espanyol va obtenir diumenge un triomf rellevant, quan el seu candidat, Juan Espadas, va derrotar Susana Díaz a lesEl govern espanyol ha incrementat el to de les seves crítiques a l'estil d'oposició deLa portaveu ha atacat durament el PP per la decisió presa per la direcció conservadora d'abandonar el pacte, després del fracàs de la moció de censura a Múrcia.Segons Montero, es tracta d'una decisió "impròpia" que mostra lade la cúpula de Casado. Ha afegit que el PP "seguirà recorrent a les males arts polítiques", ja que pels populars "el transfuguisme és una forma més de fer política i li és indiferent si això afebleix la".La ministra portaveu ha qualificat de "" que la presidenta madrilenya, hagi volgut involucrar la persona del monarca en el tema dels indults. Montero ha ironitzat sobre el fet que les declaracions d'Ayuso es fessin en un acte que presumptament era per defensar la Constitució. La presidenta madrilenya es va preguntar si el rei Felip VI signaria el decret governamental de concessió dels indults. Segons ella, això podria ser una maniobra de Moncloa per manipular el cap de l'Estat.Aquestes paraules van obligar Casado a sortir a matisar Ayuso, subratllant que "l'únic responsable" dels indults seria Sánchez. Però la dirigent madrilenya ha insistit aquest dimarts en el tema i ha parlat d'una "trampa" contra el rei. Montero ha afirmat que no sap si les paraules d'Ayuso són fruit del desconeixement de la Constitució o d'un intent de manipular la figura del monarca. "Estem en un món de bojos", ha conclòs la portaveu.

