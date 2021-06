Així serà l'acusació de Cuixart a l'Estat des d'Estrasburg

L'element clau del recurs a Estrasburg

Allau de suports internacionals a Cuixart

ho té tot a punt per portar el seu particular Jo acuso al. De fet, el seu advocat, va registrar el recurs la setmana passada , només 24 hores després que el(TC) fes pública la sentència que avalava -sense unanimitat- la condemna de nou anys de presó per sedició . Aquest dimarts,ha detallat com serà l'acusació que el seu president farà a l'Estat en un acte aamb l'equip de defensa de l'entitat i diversos, entre els quals destaca, assessor de la relatora de defensors dels Drets Humans de l'i diverses veus de prestigi en la defensa dels, ha dit el vicepresident de l'entitat,, que ha assegurat que Cuixart manté les conviccions intactes. "La presó i la repressió no són la solució de conflictes polítics", ha dit, i ha recordat les victòries de l'exili en diversos països europeus i la pressió d'internacionals que reclamen l'alliberament del president d'Òmnium. "La sentència del Suprem té un efecte devastador sobre el dret de reunió i amenaça en empobrir la democràcia", ha recordat Mauri. "Anem a Estrasburg a acusar l'Estat i acompanyats de les principals entitats de defensa de drets humans del món", ha remarcat. Els terminis en aquesta nova etapa de l'independentisme són "incerts". Mínim, un any.Cuixart seguirà la línia exhibida ali al, i denunciarà la vulneració de diversos drets fonamentals a Estrasburg, especialment els drets de reunió, manifestació i llibertat d'expressió. Dos magistrats del TC ja apunten en aquest sentit en el vot particular que van fer contra el criteri majoritari de l'alt tribunal, i el recurs del president d'Òmnium, de més de 2.000 pàgines, els inclou., ha alertat que l'empresonament de Cuixart "posa en risc tot el sistema de protecció de drets humans a Europa" i que la decisió que prengui el TEDH tindrà efectes sobre els drets fonamentals de tota la societat europea. "Cuixart està empresonat per exercir el seu dret a la manifestació pacífica i la llibertat d'expressió", ha dit."Som davant d'un cas únic, un president d'una entitat cívico-cultural empresonat a Europa", ha afegit Mauri. Diverses entitats ho han denunciat durant tot aquest temps, les ha repassades, responsable de l'àrea d'Internacional d'Òmnium. El Consell d'Europa, de fet, n'és un exemple, i ha alertat que Cuixart és l'únic defensor dels drets humans empresonat a Europa. "La solidaritat internacional ha estat immensa i el fet que hi hagi un defensor dels drets humans empresonat és excepcional i suposa un precedent perillós", ha alertat Jiménez. "", ha reblat.Cuixart denunciarà a Estrasburg una vulneració del dret de manifestació, del dret a tribunal predeterminat per llei, del dret a judici just i defensa efectiva, del principi de legalitat i de la prohibició de la detenció arbitrària. El recurs té més de 2.000 pàgines d'annexos, però el formulari oficial té 16 pàgines i "es va quedar molt curt". Un dels elements clau del recurs és la(CEDH), que suposa una "limitació abusiva dels drets fonamentals". N'ha parlat, advocat de Cuixart i especialista en l'àmbit internacional. "Aquest procediment acabarà amb la condemna de l'Estat i quan això passi serà una victòria de la democràcia i de l'estat de dret", ha dit Peter.Aquesta vulneració de l'article 18 del CEDH és molt "tècnica". Peter ha posat un exemple: el dret de manifestació, ha detallat, és pot "limitar", però només si això respon a un interès públic concret. "No es pot fer per voluntat política", ha apuntat. El cas de Cuixart evidencia que l'objectiu no era aplicar la llei, sinó "allunyar Cuixart del carrer". "Entenem que això és una limitació abusiva dels drets fonamentals", ha detallat. També es coneix com una "desviació de poder", o dret penal de l'enemic. "És un mal ús dels poders de l'estat per perseguir la dissidència política", ha afegit Mauri.L'advocat ha explicat que aes constarà que Cuxiart és un "defensor dels drets humans represaliat pel seu compromís amb la democràcia". "Els magistrats del Suprem van expressar obertament l'hostilitat contra Cuixart i les autoritats espanyoles han ignorat les crides d'organitzacions internacional", ha denunciat. Tot això, ha dit, evidencia que el procediment contra Cuixart suposen "actes de represàlia contra un defensor dels drets humans". L'objectiu no era sancionar un delicte sinó "obstaculitzar" la tasca d'Òmnium de defensar el dret d'autodeterminació i això, ha argumentat, és una vulneració de l'article 18 del CEDH. "Ja vam dir que. La jurisprudència del TEDH es molt clara", ha reblat Peter.L'acte ha comptat amb la intervenció de diversos perfils internacionals, que han volgut fer costat a Cuixart en el camí cap a Estrasburg. Malgrat que alguns d'ells ja havien fet pronunciaments alertant de les vulneracions de drets humans en el cas del president d'Òmnium, mai abans havien comparegut junts en roda de premsa per parlar del cas. Un dels noms destacats és el d', assessor de la, que s'ha connectat en directe des de Dublin. Donovan ha denunciat la situació de Cuixart i ha constatat que la causa contra el president d'Òmnium limita els drets de manifestació i reunió.En l'acte també hi han participat, coordinadora de Protecció a Europa de, des de París, i, d', des de Brussel·les. També hi ha hagut missatges de la, des dels Estats Units; la presidenta del, des de Mèxic; i, secretari general d', des de Ginebra.

