. Aquest és el termini que ha verbalitzat, vicepresidenta del govern espanyol, sobre l'aprovació dels indults als condemnats pel. En aquests termes s'ha expressat la vicepresidenta del govern espanyol en una entrevista a Canal Sur Ràdio en la qual ha defensat que la decisió es materialitzi amb "rigor". Els indults han de ser individuals per cadascun dels condemnats i poden tenir tant a veure amb les penes de presó -el més probable que es perdoni- i també amb la inhabilitació per exercir càrrec públic.Calvo ha defensat que els indults suposen un pas "ferm i harmoniós" per la concòrdia entre Catalunya i Espanya, un argumentari que la Moncloa fa servir des que eles va pronunciar en contra de la mesura de gràcia. De fet, es pot donar el cas que el govern espanyol, responsable de la decisió d'indultar els presos, no tingui l'última paraula i que qui disposi del poder últim sobre la concessió sigui el Suprem. L'alt tribunal serà l'escenari en el qual es dirimiran els recursos que presentaran els partits de dreta i extrema dreta a l'Estat, que diumenge van manifestar-se a la Plaça Colón de Madrid per pressionar Pedro Sánchez a l'hora de no aprovar els indults La vicepresidenta espanyola, en tot cas, ha remarcat que els indults, com s'havia especulat en diversos mitjans, no estaran preparats per ser aprovats en el consell de ministres que se celebra aquest dimarts. En tot cas, si es compleix el termini de Calvo, haurien d'arribar durant el mes de juny o, com a molt tard, a principis de juliol. En el calendari també hi apareix laaquest mateix mes de juny i, més endavant, la primera reunió de la nova etapa de la taula de diàleg, en la qual l'independentisme hi portarà la demanda de l'amnistia -descartada pel PSOE- i l'autodeterminació.L'independentisme considera que els indults són una solució "individual" que no resol el conflicte polític, però els avala per alleugerir la càrrega sobre les famílies dels presos., secretari general de, va indicar ahir que l'indult, encara que sigui concedit pel govern espanyol, no comportarà cap "penediment" per part dels presos. La setmana passada, Sànchez i, líder d'ERC, van mantenir un pols dialèctic arran d'una carta del segon en què situava laper continuar endavant amb el procés. L'ombra de l'1-O continua influint en el dia a dia dels partits i del nou Govern.Els indults han de ser signats per, que és l'encarregat de sancionar de manera automàtica les decisions que pren el consell de ministres . Qui el va posar sota la lupa va ser, presidenta de la, va acusar el PSOE de situar el monarca com a "còmplice" del tràmit dels indults, fet que li va valdre la desautorització dels líders del PP, començant per. La Zarzuela es va afannyar a indicar que el rei signaria el decret, perquè forma part de les seves obligacions constitucionals en un sistema de

