Girona, primera ciutat catalana que aprova el permís menstrual

El ple deha aprovat quasi per unanimitat el nou permís menstrual. L'Ajuntament, que és pioner a l'hora d'implantar-lo, permetrà que lesque tinguin dolors durant la menstruació puguin agafar-se vuit hores al mes. Podran ser seguides o no, i es recuperaran al llarg del següent trimestre.L'equip de govern, a més dei el, han votat a favor del permís, si bé els dos grups de l'oposició han instata seguir avançant per millorar en igualtat de gènere. Ciutadans, però, ha trencat la dinàmica seguida pel consistori. El portaveu del grup,, s'ha abstingut, sostenint que el permís no té l'aval d'un informe jurídic i fins i tot el veu "un retrocés". L'altra regidora,, ha votat a favor.El consistori gironí es converteix enque estableix una regulació per aquesta tipologia de casos. Avui dia, l'Ajuntament compta amb, en una plantilla que està conformada en total per 1.047 persones, segons les dades de l' Intersindical-CSC, que és el sindicat que va promoure la mesura

