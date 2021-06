Altres notícies que et poden interessar

Tot just fa una setmana que Catalunya va aconseguirque delimiten el llindar del risc alt. Una fita des de la qual el país ha seguit reduint el nombre dedetectats, malgrat que de forma lenta i acostant-se als 3.000 positius setmanals. El risc actual català se situa en els 84 punts i, a nivell territorial, el nombre deja són pràcticament dues de cada tres, així com també s'hi troben més de la meitat de les ciutats.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre el risc de rebrot i la seva evolució setmanal, la velocitat de propagació, el nombre de contagis setmanals, vacunes subministrades i altres dades sobre la situació de la pandèmia, entre el 4 i el 10 de juny. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.En paral·lel a la reducció dels contagis,progressivament de pacients de coronavirus, havent passat de 612 a 539 en total, mentre que, a les, el descens ha estat de 203 a 180, molt lluny ja dels 731 crítics de principis de febrer. Bona part del mèrit d'aquesta millora dels indicadors és de les, ja que més de la meitat de la població catalana de 16 o més anys ja ha rebut com a mínim una de les dosis , mentre que un 30,8% ja té la pauta completa. Segons els resultats dels tests d'antígens a persones simptomàtiques, a més, la incidència seguirà caient els propers dies, motiu pel qual Salut es planteja aixecar noves restriccions, com la mascareta al carrer Fa una setmana, 16 comarques superaven els 100 punts de risc de rebrot, però ara ja només en queden 14 per damunt d'aquest llindar, un terç del total. Aquest indicador es calcula combinant lai la, cosa que permet avaluar tant la quantitat de positius que es detecten com la tendència a augmentar o a decréixer. Amb les últimes dades consolidades -del 4 al 10 de juny-, 7 comarques es troben en risc baix (menys de 30 punts), 11 tenen risc moderat (entre 30 i 70) i 9 més, moderat-alt (entre 70 i 100 punts), a banda d'una que es troba en els 100 punts exactes.A tres comarques, fins i tot, no s'ha detectat ni un sol contagi l'última setmana i tenen risc 0. Es tracta del l', eli el. En canvi, alnomés s'ha trobat un sol cas, i a les, el, l'i l', només dos. En canvi, eltriplica el llindar de risc alt de rebrot (331 punts), situant-se per davant de la(278), la(250) i el(201), les tres comarques que dupliquen els 100 punts.Si es posa el focus en concret en la incidència setmanal, però, és elqui es troba en primer lloc, amb 97,4 contagis per cada 100.000 habitants, superant el(84,2). Escassament deu comarques tenen una ràtio superior als 50 positius i la tercera d'elles és l'(67,6), seguida de l'(67,6), la(65), la(56,1) i la(54,6) -en aquest cas, però, només es tracta de 6 contagis, en termes absoluts-. La tercera més poblada, el, també s'hi troba per damunt per poc, amb una ràtio setmanal de 52,4.Pel que fa a les regions sanitàries, són precisament les de l'i deles que presenten incidències més baixes, malgrat que se situaven com les que patien més contagis durant pràcticament tot l'abril. Al capdavant se situen ara lai la de, tot i que sense excessives diferències entre elles. El mapa següent, en tot cas, permet visualitzar com la incidència cau amb forá claredat en la zona de Ponent i del Pirineu.Aquesta situació relativament positiva -en comparació amb la de fa poques setmanes-, però, ja no presenta una tendència tan clara al descens de contagis. En els últims set dies amb dades consolidades, nomésque en la setmana anterior, mentre que 17 mantenen una incidència similar i en 12 aquests creixen. Malgrat tot, es tracta d'una evolució lògica, ja que aquelles comarques on ja hi ha molt pocs casos tenen un marge de millora reduït o inexistent i, per tant, ja no poden seguir reduint el nivell dels indicadors. En aquestes comarques, mantenir-se o créixer poc ja és una bona notícia.La comarca que incrementa més la incidència, en tot cas, és la, amb 65 positius per 100.000 habitants més que fa una setmana. Augmenten també força al(+58,7), la(+54,6), el(+44,7) i la(+42,3). Per contra, el descens és notable sobretot a(-90), quasi duplicant la caiguda al(-49,6), en segon lloc, per davant de l'(-35,9) i el(-29,1). A les comarques amb més habitants -, Baix Llobregat,-, la incidència es manté quasi intacta.Pel que fa als 66, la situació és una mica més complicada. Només n'hi ha un risc baix de rebrot,(12 punts), tot i que 18 tenen risc moderat, amben el llindar dels 30 punts imolt a prop (33). 16 ciutats més tenen risc moderat-alt i només 31 superen els 100 punts, deu menys que fa una setmana.és la que es troba en pitjor situació (307 punts), seguida per(282),(269) i(261).En relació a l'evolució de contagis durant l'última setmana, de fet, la tendència és lleugerament positiva, ja que aquests s'han incrementat només a 13 ciutats, a 30 més s'han mantingut estables i a 23 s'han reduït.és clarament la ciutat on la incidència cau més, amb 89,3 contagis per 100.000 habitants menys que fa una setmana, per davant de(-62,6) i força lluny de(-37,5), mentre que aquesta augmenta en especial a(+51,4),(+47,9) i(+36,2).

