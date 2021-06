L'Audiència de Barcelona creu que la lesió de Roger Español podria ser intencional

L'considera que la lesió a l'ull deper part de la policia espanyola durantpodria ser intencional i ambi, per això, ha acordat transformar el procediment en ordinari i que la qüestió es dirimeixi en el judici oral. Així ho ha decidit el jutge, que ha admès a tràmit els recursos interposats per la defensa d'Español, Irídia i. El jutjat d'instrucció va desestimar el recurs, però l'Audiència de Barcelona ha corregit aquesta decisió.Les acusacions van recórrer argumentant que el moment processal per decidir si les lesions són-amb voluntat de fer mal- era en el judici oral, no en la fase d'instrucció. L'Audiència de Barcelona ha acceptat aquesta argumentació i ha demanat no descartar cap de les opcions de manera anticipada. Irídia ha valorat positivament la decisió del jutge i Òmnium ha dit que "evidencia que l'Estat continua negligint en l'obligació d'investigar la brutalitat policial de l'1-O".El posicionament de l'Audiència contradiu les tesis deli també de lai obre la porta a considerar, quan arribi el moment, que la lesió a l'ull de Roger Español sigui un delicte dolós de lesions, que preveu penes de fins a 12 anys de presó. El ministeri fiscal no hi veia intencionalitat en el tret de bala de goma que va buidar l'ull a l'activista. "Estem davant d'una resolució molt important", ha remarcat Irídia. La causa s'instrueix alde Barcelona i investiga les càrregues policials de l'1-O.

