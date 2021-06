Foment preveu una recuperació intensa de l'economia en el segon semestre

L'economia catalana i l'espanyola encara no han recuperat els nivells anteriors a la crisi pandèmica. La recuperació de l'economia s'ha endarrerit, sobretot en el sector serveis, pel manteniment de les restriccions. Però tot indica que es produirà una recuperació intensa de l'economia en el segon semestre. Són conclusions de l'presentat aquest dilluns a la seu de. Valentí Pich, president de la comissió d'Economia de la patronal, i Salvador Guillermo, secretari general adjunt i cap d'Economia de Foment, han explicat les principals dades de l'informe.Foment fa bona l'anàlisi de l'que asenyala quees troba a la cua de la majoria de països del nostre entorn, però es preveu un creixement més acusat en els propers mesos. Es preveu un increment del PIB espanyol delper aquest 2021 i del 6,8% per al 2022, que és quan es podria recuperar l'economia en els nivells anteriors a la crisi.No abans, en tot cas, de finals del 2022. "La intensitat de la crisi a Espanya ha estat més evident que a la resta de països europeus -ha assenyalat- i no es recuperarà la situació anterior fins al quart trimestre de l'any vinent". El directiu de Foment ha advertit contra l'opció d'"augmentar els impostos, cosa que es poden permetre altres països. Aquí podria frenar la recuperació".El context global és de recuperació. En bona part, per l'èxit del procés de vacunació. I també per l'esforç en l'dut a terme pels. A això s'ha d'afegir l'impacte que tindran els fons Next Generation, que es començarà a notar a partir del segon semestre. Foment destaca les previsions del, que són optimistes. Segons l'FMI, la resposta espectacular de la política econòmica a la Covid fan preveure que els efectes de la crisi pandèmica seran menors que els de la crisi del 2008.Els dirigents de Foment han apel·lat a la necessitat d'un nou pacte social a Catalunya per reforçar la solidesa estructural de l'economia i per "no deixar gent a la cuneta". Per Guillermo, aquest pacte social podria traduir-se en un nou Pacte Nacional per a la Indústria, que articulés una agenda econòmica i social concertada, que aplegui, sostenible mediambientalment, que permeti la creació d'ocupació estable i de qualitat, i preservi laQuant a, s'observen senyals positius. El darrer dia del maig, hi havia a Catalunya 112.089 treballadors en, xifra que a l'estat espanyol és de 542.142 persones. L'afiliació a Catalunya va pujar un 3,7% interanual el mes de maig, amb 3.435.428 persones (19.267.221 a Espanya). Ja són tres mesos seguits en què augmenta l'afiliació i cada cop a millor ritme.ha parlat de "" per definir l'impacte de la crisi, com també ha fet el Banc d'Espanya. Tant ell com Salvador Guillermo han insistit en la necessitat d'articular una política econòmica de caràcter concertat amb tots els agents socials com a única via per deixar enrere la crisi.Sobre lad'estiu, Guillermo s'ha mostrat esperançat. "No serà com un any normal, però sí que es notarà el canvi respecte de l'any passat, quan el factor por va jugar un paper determinant". "Si estiguéssim en l'actual situació en els mesos de febrer o març, seria extraordinari -ha assenyalat Pich-. Anem una mica endarrerits, però tindrem un estiu que serà glòria en comparació a l'any passat".

