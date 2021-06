El Govern anuncia «més de 1000 milions d'euros» en ajudes per a empreses i treballadors en ERTO

Altres notícies que et poden interessar

El president de la Generalitat,, ha anunciat aquest dilluns unper, segons ha explicat, "protegir" el teixit productiu del país. "Ens mantenim al costat dels treballadors i de les empreses", ha reivindicat. L'objectiu, ha detallat Aragonès, és rescatar el conjunt empresarial i laboral amb una inversió concebuda per "no deixar ningú enrere" i estabilitzar el cop generat per la crisi.L'acord ha estat detallat pel conseller d'Economia,; i el conseller d'Empresa i Treball,. Giró ha defensat un "equilibri" entre els sectors perquè les ajudes "no siguin irrellevants" i Torrent ha especificat que hi ha dos grans eixos: l'atorgament deque aniran destinats a diferents sectors empresarials i la concessió d'una nova prestació dea persones en ERTO. Encara hi ha un tercer punt, ha exposat el conseller, en què es contemplen mesures complementàries per empreses i autònoms que no es puguin acollir a la primera prestació.Aquestes noves ajudes afectaran, en els quals s'encabeixen 189.861 empreses i autònoms del país, amb unes quantitats que poden arribar fins als 200.000 euros, segons Torrent. El procés d'inscripció està previst per a la setmana vinent. En la segona línia de l'acord, sobre les, l'import variarà segons el temps de la mesura: si tenen suspesa la feina des de fa tres mesos, rebrani si fa fins a quatre o cinc mesos l'import arribarà als. El Govern espera abonar-ho a finals de juliol.Aragonès ha desitjat emprendre lade Catalunya i s'ha mostrat "molt content" per l'acord, però ha dit estar encara més content per la "gran tasca" que s'està fent en el "marc del". "S'ha ofert la millor resposta a les necessitats de tothom", ha defensat.El president també ha volgut reivindicar "l'esforç del Govern per aportar recursos a treballadors i empreses" i ha explicat que l'acord "maximitza" les ajudes a empreses i autònoms, però que sobretot protegeix a les persones en ERTO, a través d'un. "Volem ser un país on l'equitat i la prosperitat compartida siguin senyes d'identitat", ha conclòs.L'acord ha estat pactat entre d'altres, amb el president de Pimec,; el president de Foment del Treball,; el secretari general de CCOO,; i el secretari general d'UGT,. Tots ells han comparegut després que el Govern presentés els detalls de l'acord.Els sindicats i les patronals han celebrat el nou paquet d'ajudes, encara que "arribi tard" i siguin "insuficients". Els representants empresarials -- esperen que l'executiu entomi aviat l'objectiu d'a les empreses que no estan dins d'aquests 191 sectors. Al seu torn, els líders dehan fet una crida a les empreses a tenir "responsabilitat social" i a

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor