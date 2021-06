El candidat de Pedro Sánchez s'imposa a Susana Díaz a les primàries del PSOE andalús

L'en imposar-se a l'actual líder, Susana Díaz. Així, elserà el pròxim líder del PSOE a la Junta d'Andalusia, sense necessitat de segona volta en les primàries, ja que ha obtingut un 55% dels vots, per sobre del 38% deLa victòria d'Espadas provoca un, on Díaz ha estat cap dels socialistes durant vuit anys i va dirigir la comunitat entre el 2013 i el 2019. A més, Espadas té l'principal d'intentarsempre havia tingut a Andalusia, després que PP i Vox guanyessin les eleccions del 2019.El. El president del govern espanyol demostra així que la seva importància sobre la militància es manté a la principal federació socialista, amb més de 45.000 militants. Un ascendent que tot i defensar obertament elsdurant les darreres setmanes.Just aquestes va marcar com aperquè d'ara en endavant el Consell de Ministres decideixi quan concedir la mesura de gràcia als presos. A més, la victòria del candidat de Sánchez arriba el mateix dia que la punxada de la concentració de la ultradreta a Colón contra els indults

