Ayuso pressiona i es pregunta si Felip VI firmarà els indults: «El faran còmplice?»

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicat la unitat d'Espanya, la sobirania del poble, la Constitució i es pregunta quin paper tindrà el monarca Felip VI. "Què farà el rei d'Espanya a partir d'ara? Firmarà els indults? El faran còmplice d'això?", s'ha preguntat.Entre crits de "presidenta", Ayuso ha justificat la seva presència a la concentració contra els indults a la plaça de Colón de Madrid "no en contra de res" sinó a favor d'Espanya i ha posat en valor "no la foto de la Colón, sinó la de la dignitat". Per la presidenta de la Comunitat de Madrid, Sánchez roba la sobirania al poble, passant de ser un "simple inspector a ser còmplice".Ha dit que es busca trossejar de manera "unilateral i il·legal" una part d'Espanya i ha qüestionat al cap de l'executiu quin és el següent pas: "Què més fareu? La via escocesa? La independència? Quin és el pla següent per mantenir-se a la Moncloa?".

