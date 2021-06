Ione Belarra, nova secretària general de Podem

La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, s'ha convertit aquest diumenge en la nova secretària general de Podem en rebre el suport del 88,69% dels inscrits que han emès el seu vot en la quarta Assemblea Ciutadana de la formació, organitzada aquest cap de setmana a Alcorcón.Un total de 45.753 militants i simpatitzants s'han decantat per Belarra sobre un total de 51.589 vots vàlids, el 96,53% del cens de les 53.443 de persones que han participat en aquestes primàries. Unes xifres de participació semblants a Vistalegre III, on va ser reelegit Pablo Iglesias.El militant crític Fernando Barredo, amb la candidatura Nuevo Impulso, ha obtingut 3.106 i el regidor de l'Ajuntament de San Lorenzo del Escorial, Esteban Tettamanti, 2.730 sufragis.Belarra tindrà la responsabilitat de capitaneja el partit en una nova etapa que deixa enrere els més de set anys marcats pel fort lideratge d'Iglesias, que va decidir retirar-se de la política després de les eleccions madrilenyes del passat 4 de maig. Precisament, d'ell ha tingut paraules d'agraïment i reconeixement en les primeres paraules en saber-se els resultats que l'han proclamat com a vencedora.Des que va anunciar la seva candidatura, ha reivindicat la seva aposta per un Podem més coral, amb lideratges col·lectius, no col·laboratius i no confrontativos. Aposta també per feminitzar la direcció del partit i, per això, els sis primers llocs de la seva candidatura el copen sis dones, amb la titular d'Igualtat, Irene Montero, com a número dos. També formaran part del Consell Ciutadà estatal Jéssica Albiach i Jaume Asens.

