Del lloguer a l'IRPF: 15 lleis catalanes al TC o amenaçades l'últim any

El Govern català també ha estat actiu pel que fa a l'assistència al TC contra normativa o decisions estatals, tot i que força menys que en sentit contrari. Durant l'últim any, només ha presentat un recurs, contra la llei de l'ingrés mínim vital, ja que defensa que la Generalitat té competències exclusives en aquestes prestacions i, per tant, s'ha de coordinar amb la renda garantida de ciutadania i el sistema de protecció social català. En aquest sentit, es troba també en converses prèvies al recurs de cara a un reial decret llei que el febrer esmenava alguns aspectes d'aquest ingrés mínim vital. La Generalitat, de fet, ja va evitar presentar recurs després de negociacions relatives al repartiment dels fons destinats a la formació professional del 2020.



Igualment, el Govern va acudir al TC per plantejar el juliol passat un conflicte de competències, ja que entenia que era l'Autoritat Catalana de la Competència qui havia de resoldre la denúncia de Foment contra la campanya de consum responsable de l'ANC, i no la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. L'alt tribunal, però, ho va rebutjar perquè considera que la campanya tenia impacte més enllà del mercat català i, amb això, l'organisme de la competència estatal ja ha obert un expedient sancionador contra l'entitat independentista.