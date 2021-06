Entitats i partits reclamen a la Moncloa no impugnar la regulació de lloguers

Entitats i partits que van impulsar lahan visibilitzat un front comú aquest divendres davant del Parlament per reclamar al govern espanyol que no impugni la llei al Tribunal Constitucional, com el PSOE valora fer.han defensat la normativa i han demanat a la Moncloa que aprovi una llei estatal que estengui el seu contingut al conjunt de l'Estat.El Sindicat de Llogaters, que va impulsar la llei, ha criticat durament l'actitud del, i el seu portaveu Rodrigo Martínez ha acusat els socialistes de fer la "feina bruta" dels fons voltor- Martínez ha demanat a Podem que assumeixi "la responsabilitat de ser en un govern que tombi la regulació catalana".El sindicat també ha reclamat als grups parlamentaris que "passin a l'acció" i defensin la mesura davant l'amenaça del govern espanyol. El col·lectiu ha avançat que convocarà una concentració dilluns que ve davant la seu del PSC a Barcelona i assegura que en cas de, impulsaran una nova normativa. "La regulació no es toca", ha dit Martínez.El ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, va insinuar dimecres passat al Congrés que el govern espanyol valorava la possibilitat de recórrer la regulació. Fonts oficials del ministeri confirmen aquesta intenció i supediten la decisió final a lesen el marc de la comissió bilateral activada per abordar la possible anticonstitucionalitat de la mesura.Des del Govern defensen que la legislació és vàlida i asseguren que no es plantegen rebaixar-ne el contingut per evitar la presentació del recurs. Des que la comissió es va activar,L'estratègia del PSOE es manifesta en un moment en què el partit es troba immers en la negociació de la futuraamb Podem. L'acord ja s'ha demorat quatre mesos i un dels punts principals de confrontació entre els dos partits és, precisament, l'aposta per regular els lloguers a tot l'Estat. La mesura formava part del pacte de govern, però el PSOE va trencar el compromís i al març va apostar per un sistema d'incentius als propietaris que s'avinguin a abaixar el lloguer.

